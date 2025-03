Necropoli del Sorbo, serie di aperture straordinarie per gli alunni e i docenti della Giovanni Cena di Cerveteri

Serie di aperture straordinarie per gli alunni e i docenti della Giovanni Cena di Cerveteri.

La Necropoli del Sorbo è una area funebre etrusca afferente all’antica città di Caere, situata su un’altura tufacea a sud-est di Cerveteri, in provincia di Roma. La necropoli si estende per circa 10 ettari ed è nota soprattutto per la Tomba Regolini-Galassi, ritrovata intatta nel 1836, i cui reperti, come la fibula d’oro, sono oggi esposti ai musei Vaticani.



La necropoli, utilizzata a partire dal periodo villanoviano fino al periodo tardo etrusco ellenistico, è una delle più importanti necropoli mediterranee dell’Età del Ferro; qui infatti sono state ritrovate 454 tombe, 239 ad incinerazione e 215 a inumazione