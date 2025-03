Civitavecchia, operative le banchine 33 e 34 della darsena traghetti del porto

Consegnate con largo anticipo rispetto la tabella di marcia

Civitavecchia, 18 marzo – “Oggi abbiamo proceduto alla presa in consegna anticipata, rispetto al termine ultimo dei lavori fissato per maggio 2025, dei piazzali delle banchine 33 e 34 della darsena traghetti del porto di Civitavecchia”. Lo dichiara il Commissario Straordinario dell’AdSP MTCS Pino Musolino.

“Questo ci permetterà di implementare ed aumentare – prosegue Musolino – le aree operative del porto di Civitavecchia di ulteriori 50.000 mq di piazzali completamente urbanizzati, che sono dotati di 11 torri faro da 30 metri con illuminazione a led, che ci permette di perseguire gli obiettivi della transizione ecologica e di ridurre l’impatto ambientale, di un nuovo impianto antincendio e nuove canalizzazioni per le future implementazioni di carattere impiantistico”.

“Da oggi – conclude il Commissario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale – possiamo così avere il completo utilizzo della banchina 33 (di lunghezza 340m) e della banchina 34 (di lunghezza 320 m) che ci permette di avere nuovi spazi e accosti per attrarre ulteriori traffici e, al tempo stesso, di centrare in anticipo un nuovo obiettivo, così come già fatto per le opere infrastrutturali finanziate dal PNRR, rispetto alle data prefissata per il fine lavori”.

L’operatività della banchina 33 è iniziata subito con l’arrivo della nave vehicles carrier “Thermopylae”, gestita dall’agenzia marittima Medov, di metri 200, proveniente da Marsiglia-Fos per sbarcare circa 1400 auto nuove KIA, con l’impiego di circa 40 lavoratori tra Ant. Bellettieri, Coop. CILP e Compagnia Portuale di Civitavecchia.