Oggi alle 15 l’inaugurazione dell’opera

NE-OS, il Poema Murale di “Literary Street Art”a Ostia – riceviamo e pubblichiamo:

Il Gruppo Subword e l’Amministrazione del Municipio Roma X inaugureranno l’avvio dei lavori del l’opera street art “NE-OS – Storia di un Futuro” venerdì 13 novembre alle ore 15.00 presso la facciata della stazione Lido Nord di Ostia prospicente la via Ostiense (via Ostiense, altezza via delle Azzorre).

L’iniziativa avrà luogo nel rispetto delle normative che riguardano l’emergenza sanitaria in corso.

Il tema raffigurato nel murale si incentra sulla storia del territorio e rielabora, in chiave fantascientifica, l’impresa di bonifica delle paludi ostiensi operata dalla cooperativa di braccianti ravennati sul finire del 19° secolo. Il progetto unisce l’arte visiva alla letteratura in modo inedito e originale tramite un connubio multimediale di poesia e pittura.

Così lo presentano alcuni degli artisti membri del collettivo. La architetta e pittrice Silvia Conchione, direttrice dei lavori, ne parla in questi termini: “NE-OS sarà la più imponente opera di street art mai realizzata sul territorio, la prima ad esser interamente finanziata dal Municipio, nonché la prima a essere eseguita non da una singola firma ma da un collettivo multidisciplinare composto interamente da artisti del luogo.

Del poeta Er Lem è la definizione di “Poema Murale” (che traduce in inglese come “Literary Street Art” o “Wall Poem”) e cioè “un’opera di pittura murale che narra, anche attraverso l’uso di linguaggi ed elaborati poetici, la storia della comunità di un determinato territorio”.

Infine l’eclettica artista Laila Scorcelletti sottolinea che “la crisi del mondo contemporaneo, il paradigma informatico-digitale, il tempo come categoria filosofica sono alcuni tra gli ulteriori spunti di riflessione racchiusi all’interno di NE-OS – Storia di un Futuro… Un’opera che volutamente offre molteplici possibilità interpretative, tutte a mio avviso riconducibili a una spinta al cambiamento in meglio del reale, forse il principio che meglio esprime il nostro percorso artistico in comune”.

Gruppo Subword è un collettivo aperto di agitazione culturale composto in prevalenza da poeti e pittori sorto come esperimento di interazione tra la comunità underground hip hop ostiense e alcuni ambienti dell’arte, della controcultura e dell’educazione del Litorale romano.

Il gruppo è operante sul territorio dal 2017 e si è dedicato a interventi di riqualificazione artistica, organizzazione di eventi artistico/culturali, esposizioni d’arte, performance poetiche, piece teatrali, organizzazione di laboratori artistici e didattici. Comunità, memoria, evoluzione costituiscono i nuclei tematici principalmente esplorati nel percorso creativo condotto dal gruppo.

Subword è formato dagli artisti:

Musat Bogdan Alexandru (decoratore, muralista, street artist, produttore di musica elettronica)

Aurora Pilati (pittrice, illustratrice, muralista)

Marco Conchione (visual artist, illustratore, produttore di musica elettronica)

Silvia Conchione (pittrice, dott.ssa in architettura, light designer)

Giuseppe D’Aniello (poeta, rapper, terapista della riabilitazione)

Laila Scorcelletti (scrittrice, artista, regista teatrale, insegnante elementare)

Riccardo di Gioia (pittore, maestro d’arte, operatore educativo).