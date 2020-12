Share Pin 0 Condivisioni

Ladispoli, porta a porta. Calendario regolare il 1 gennaio

Il servizio di raccolta differenziata durante le festività natalizie si svolgerà regolarmente. In particolare venerdì 1 gennaio utenze domestiche: secco residuo, pannolini/ pannoloni- utenze non domestiche: secco residuo; mercoledì 6 gennaio utenze domestiche: organico, imballaggi in vetro e pannoloni/ pannolini; utenze non domestiche: organico, imballaggi in vetro.

Il centro servizi di via degli Aironi, invece, sarà chiuso al pubblico il 31 dicembre e 1 e 6 gennaio.