Natura In Contatto Festival: a Civitavecchia la 2° edizione

Si terrà dal 25 Luglio al 15 Agosto 2023 presso l’Antica Rocca del Porto Storico di Civitavecchia

Dal 25 Luglio al 15 agosto, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.30 alle 23.00, con ingresso gratuito, si svolgerà presso l’Antica Rocca del Porto Storico di Civitavecchia la seconda edizione di “Natura in contatto Festival”. Evento organizzato dall’ Associazione Culturale e Naturalistica Bioma, con la collaborazione di “Mondo Vivai”, con il Patrocinio della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale .

“Natura In Contatto Festival” è una iniziativa che ha la volontà di promuovere la grande biodiversità del territorio cittadino e non solo, attraverso mostre fotografiche ed artistiche ma anche attraverso esposizioni di funghi, insetti, piante carnivore, materiale naturalistico, antiche coltivazioni in Italia e agricoltura etica.

Inoltre verranno organizzati incontri divulgativi e didattici, che affronteranno le seguenti tematiche: le Isole Galapagos; Africa; il concetto di Razza Umana; l’inquinamento; Omaggio al Monumento Naturale La Frasca; Viaggio nei misteri dell’alchimia; Fossili e l’Astronomia.

Visto il grande successo della prima edizione e della critica ricevuta per la scelta di aver creato un’alternativa alle proposte culturali estive della città di Civitavecchia, il Presidente dell’Associazione Simone Di Mauro ha voluto riproporre l’evento con lo scopo di avvicinare bambini e adulti alla conoscenza e all’approfondimento della natura. Il Presidente afferma: <L’ Associazione Culturale Naturalistica Bioma da alcuni anni ha intrapreso un percorso difficile e molte volte criticato. Il nostro scopo è quello di far conoscere Civitavecchia, non come città inquinata ma come Patrimonio Naturalistico, Artistico e Culturale. E’ necessario e indispensabile riappropriarsi di nuovo della consapevolezza di essere parte integrante della Regione geografica denominata “Maremma Laziale” e riscoprire il senso di appartenenza della Città attraverso la grande biodiversità che ci circonda per troppi anni tralasciata. Prima di discutere di cambiamento climatico o globale (espressione impropriamente utilizzata), la grande sfida attuale è esaminare il vero problema dell’impatto locale, delle popolazioni negli ecosistemi del mondo e la minaccia delle specie Aliene che nessuno vuole affrontare seriamente. “Natura In Contatto Festival” è l’occasione per avere un dibattito costruttivo tra le diverse sensibilità ed intraprendere un percorso verso una soluzione condivisa con chi vive il territorio.

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso, con la loro partecipazione ed il loro contributo, di realizzare questo evento, in particolare il Patrocinio dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia guidato dalla Dott.ssa Silvia Amato; all’istruttoria effettuata dall’URP dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia condotto dalla Dott.ssa Elisabetta Percuoco; il Presidente Pino Musolino e Claudio Tossio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale per la gentile concessione degli spazi dell’Antica Rocca del Porto di Civitavecchia; il Presidente Rinaldo Marchesi e il Direttore Stefano Celletti del Parco Regionale Marturanum – Comune di Barbarano Romano e Museo Naturalistico del Parco Marturanum “Francesco Spallone” ed infine, non ultimo, il Dott. Corrado Battisti Referente dell’area Monumento Naturale Palude di Torre Flavia.>