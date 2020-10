Nastro Rosa AIRC 2020: Cerveteri e Allumiere si colorano di rosa

Share Pin 9 Condivisioni

La campagna di sensibilizzazione per la ricerca sui tumori al seno è nota per i palazzi illuminati da riflettori rosa

La campagna dell’AIRC del Nastro Rosa, come tutti gli anni, ha lo scopo di sensibilizzare le persone alla ricerca sul tumore al seno: l’iniziativa, in tutta Italia, è spesso accompagnata dai palazzi pubblici colorati di rosa.

Sono tante le città che partecipano, promuovendo conferenze e interventi nel mese di ottobre, indicato come mese della prevenzione e della sensibilizzazione.

Per indicare la partecipazione, non di rado, municipi, biblioteche ed altri edifici pubblici, vengono colorati grazie a proiettori colorati, di rosa, come il nastro simbolo della lotta al tumore al seno.

Alessio Pascucci ha pubblicato le foto del Granarone, sede della biblioteca comunale e del consiglio comunale di Cerveteri, città di cui è sindaco.

“Il Granarone, luogo simbolo della nostra città – scrive Pascucci –, sede della Biblioteca e del Consiglio comunale, si colora di rosa. Un colore speciale, con il quale Cerveteri aderisce alla Campagna Nastro Rosa AIRC, per esprimere vicinanza e sostegno a tutte le Donne che stanno combattendo la loro battaglia contro il tumore al seno”.

E anche il Comune di Allumiere, sulla sua pagina ufficiale, pubblica le foto di Palazzo Camerale illuminato di rosa.

