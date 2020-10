Share Pin 1 Condivisioni

Il gruppo Korian ha anche acquisito la gestione della RSA “Santa Marinella”

Uno stand del Progetto Korian Fermata Alzheimer a Santa Marinella –

Il Progetto Korian Fermata Alzheimer, giunto alla sua seconda edizione, sta portando in decine di piazze italiane gli stand informativi su quella che viene definita la malattia invisibile e che colpisce oggi 600 mila persone solo in Italia.

Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha voluto accogliere questo pomeriggio i responsabili del Progetto: lo stand è stato allestito in Piazza Civitavecchia alla presenza del dottor Alessandro Zannella responsabile gruppo Korian.

Il sindaco Tidei è stato a uno dei primi visitatori dello stand che ha voluto compiere quel viaggio virtuale, che gli ha permesso di essere proiettato nella realtà parallela dell’Alzheimer.

“Sono stato felice di aver potuto ospitare questa iniziativa, perché so quanto difficile sia per molte famiglie, convivere con un parente, un genitore o un compagno che si ammala di Alzheimer, ed è importante poter dare supporto a queste persone, la cui vita inevitabilmente cambia per sempre” – ha dichiarato Tidei.

Il gruppo ha acquisito la gestione di una RSA in città

Il gruppo Korian da pochi mesi ha acquisito la gestione della Residenza Sanitaria assistita “Santa Marinella”, in grado di accogliere circa 100 degenti in convenzione con il servizio sanitario e accreditata presso la Regione Lazio.

La struttura dispone anche di 18 posti, per anziani autosufficienti, che desiderano però soggiornare in case di riposo private dove, viene assicurata un costante assistenza medica e infermieristica in caso di necessità.

Il gruppo opera da oltre 20 anni e dedica particolare attenzione alle persone affetta da demenza senile e Alzheimer con un approccio di cura innovativo e di massima tutela degli aspetti affettivi delle persone malate.