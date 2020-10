Incidente sul GRA: un camion si ribalta all’uscita Appia

Share Pin 8 Condivisioni

Per rimuovere il mezzo pesante è intervenuta un’auto-gru: ancora ignote le cause

I Vigili del Fuoco del Tuscolano 2 stanno intervenendo sul GRA all’altezza dell’uscita per la Via Appia per un incidente in corsia interna.

Poco dopo le 19 di questa sera, il conducente di un camion ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato.

Attualmente non sono state precisate le cause.

Non ci sono feriti, né altri mezzi coinvolti: per rimuovere il mezzo pesante dalla sede stradale è stata chiamata un’auto-gru.

Sul posto sono presenti la polizia stradale, gli operatori del 118 con un’auto medica.

Chiusa al traffico la corsia del G.R.A. interessata fino a che non termineranno le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’area.