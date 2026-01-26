Il 31 gennaio in Aula Consiliare la presentazione ufficiale dei progetti solidali promossi dal Comune. Il sindaco Marco Crocicchi: «La comunità non è un’idea astratta, è fatta dalle persone»

Nasce l’Albo comunale del volontariato civico e sociale: Bracciano chiama i cittadini all’impegno condiviso –

Rafforzare il senso di comunità e trasformare la partecipazione in azione concreta. Con questo obiettivo il Comune di Bracciano presenta l’Albo comunale delle Volontarie e dei Volontari Civici e Sociali, uno strumento pensato per mettere in rete cittadini, istituzioni e progetti di utilità sociale.

L’appuntamento è fissato per venerdì 31 gennaio alle ore 10:30, presso l’Aula Consiliare, dove verranno illustrati il funzionamento dell’Albo, le modalità di adesione e le attività già attive sul territorio. Un’occasione aperta a tutta la cittadinanza, rivolta a chi desidera dedicare parte del proprio tempo al bene comune, senza vincoli rigidi ma secondo un principio di flessibilità e corresponsabilità.

«Il volontariato civico è uno dei pilastri di una città partecipata – ha spiegato il sindaco Marco Crocicchi –. Con questo Albo vogliamo valorizzare le energie positive presenti a Bracciano e offrire a ciascuno la possibilità di contribuire secondo le proprie disponibilità e competenze».

Tre, in particolare, i progetti che rappresentano il cuore dell’iniziativa. “Che Bracciano t’accompagni – THAT Bracciano Taxi Driver”, dedicato al trasporto sociale, nasce per supportare cittadini in difficoltà negli spostamenti quotidiani. “Bracciano Vicina” è invece un progetto di prossimità rivolto soprattutto agli anziani soli, per contrastare l’isolamento e rafforzare le relazioni di vicinato. Infine “BarattiAMO Pagine e Pensieri”, che unisce cultura e socialità attraverso il baratto librario e iniziative culturali ospitate presso il Centro Civico.

L’Albo comunale si inserisce in una visione più ampia di città solidale e inclusiva, dove la partecipazione non è solo un principio, ma una pratica quotidiana. «La comunità non è un’idea – è il messaggio lanciato dall’amministrazione – la comunità sei tu».

Un invito chiaro, rivolto a tutti: Bracciano cresce anche grazie all’impegno dei suoi cittadini.