Cerveteri, Federica Battafarano nuova Segretaria politica di Città Futura Anno Zero: “Continuità e rilancio” –

Il movimento politico Città Futura Anno Zero ha eletto Federica Battafarano nuova Segretaria politica. Una scelta che conferma la linea di continuità con il lavoro svolto negli anni e rilancia l’azione del movimento in vista delle prossime sfide per il territorio caerite.

Battafarano vanta una consolidata esperienza amministrativa e politica maturata a livello locale. Nel corso degli anni ha ricoperto ruoli che le hanno consentito di acquisire competenze nella gestione della cosa pubblica, affiancando all’attività istituzionale un costante rapporto con il tessuto sociale della città.

«Mi è stato affidato il ruolo di Segretaria politica, una responsabilità che accolgo con gratitudine e senso del dovere – ha dichiarato Battafarano – consapevole che la forza del nostro progetto risiede nel lavoro collettivo, nel confronto e nella partecipazione attiva. Ringrazio tutte e tutti coloro che continuano a mettere tempo, energie e competenze al servizio di questo percorso».

Nel suo intervento, la neo-Segretaria ha ribadito l’importanza di una politica fondata sull’ascolto e sulla condivisione: «La politica non è un esercizio di potere, ma un atto di ascolto. Metto la mia esperienza a disposizione di questo progetto perché credo che Cerveteri abbia bisogno di una visione capace di tenere insieme diritti, inclusione e sviluppo».

Il percorso politico di Federica Battafarano è caratterizzato dall’impegno sui temi dei beni comuni, dei diritti sociali e della promozione culturale come elemento strategico per la crescita economica e identitaria del territorio.

Sotto la sua guida, Città Futura Anno Zero intende rafforzare il dialogo con quartieri e frazioni, promuovere politiche inclusive, consolidare il ruolo di Cerveteri come polo culturale e turistico e incentivare processi amministrativi improntati a trasparenza e partecipazione.

Il movimento ha espresso fiducia nella nuova Segretaria, sottolineando come la sua esperienza e il suo approccio politico rappresentino un valore aggiunto per il prosieguo dell’azione sul territorio.