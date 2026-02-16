“Un passo importante per rafforzare AVS e il fronte progressista locale”

Nasce il Circolo di Europa Verde a Santa Marinella: l’augurio di benvenuto di Sinistra Italiana –

Nel giorno di San Valentino arriva una nuova “unione” nel panorama politico locale. Il Circolo di Sinistra Italiana di Santa Marinella ha accolto con entusiasmo la nascita del nuovo Circolo di Europa Verde, salutandola come un evento significativo per la comunità e per il futuro dell’area progressista sul territorio.

«Per noi Europa Verde rappresenta l’altra metà della mela in Alleanza Verdi e Sinistra», si legge nella nota diffusa dal circolo cittadino di Sinistra Italiana. Un’immagine scelta non a caso, che richiama lo spirito di collaborazione e la comune visione politica che, a livello nazionale, unisce le due forze all’interno di AVS.

Alla base di questa alleanza vi sono valori condivisi e considerati irrinunciabili: la tutela dell’ambiente e della biodiversità, il rispetto della dignità delle persone, l’inclusione sociale, l’attenzione verso i più fragili e il contrasto a ogni forma di discriminazione ed emarginazione. A questi si affiancano la fedeltà ai principi costituzionali, una chiara identità antifascista e una posizione netta contro le logiche di guerra e di riarmo.

Secondo Sinistra Italiana, la nascita del Circolo di Europa Verde rappresenta un rafforzamento concreto del fronte progressista locale e un’opportunità per rendere l’azione politica di AVS ancora più incisiva nelle sfide future, sia a livello comunale che nazionale.

«Guardiamo con fiducia alla possibilità di costruire insieme percorsi condivisi», sottolinea il comunicato, «affrontando fianco a fianco le sfide che ci attendono». Un’attenzione particolare è rivolta ai giovani che animano la nuova realtà politica, definiti “linfa vitale del futuro”.

A firmare il messaggio di benvenuto è Maura Chegia, segretaria del Circolo di Sinistra Italiana di Santa Marinella e Santa Severa, che conclude augurando buon lavoro a Europa Verde, nella convinzione che l’unità all’interno di AVS saprà tradursi in un impegno forte e coerente a difesa dei valori comuni.