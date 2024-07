Lunedì prossimo una delegazione sarà ricevuta dall’assessore regionale Righini

Nasce Agricoltori Romani per tutelare il settore e combattere i rincari

Dopo le proteste e i blocchi dei trattori, avvenuti a febbraio, durati per oltre due mesi, a Roma si è formata un’associazione che raccoglie oltre 400 agricoltori intenti, più in generale, a rendersi indipendenti dalle sigle di categoria, che a loro avviso non li hanno sostenuti durante le manifestazioni di protesta.

Nasce, quindi, Agricoltori Romani, che vede al suo interno produttori agricoli provenienti da Roma e da tutta la provincia, pronti a sostenere le battaglie che contrastano il settore, alle prese con problemi di ogni natura.

La prima mossa è incontrare l’assessore regionale Giancarlo Righini, con delega all’agricoltura, dal quale saranno ascoltati lunedì 22 nella sede della Regione Lazio: “Ringraziano l’assessore che ha preso in considerazione le nostre istanze – spiega Alberto Mondati, presidente di Associazione Agricoltori Romani -. Abbiamo fatto nottate per rivendicare i nostri diritti, protestando ad oltranza per difendere le nostre terre. le famiglie e i lavoratori.

Ora -continua – vogliamo capire come possiamo agire per salvarci da costi elevati e da ricavi sempre più bassi. Vogliamo difendere l’agricoltura, ci ascoltino. Non possiamo continuare a lavorare, investiti da spese troppo alte, che non ci consentono di poter programmare il futuro ai nostri figli”.