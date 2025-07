Musica sotto le stelle a Cerenova con le Exafonix

Lunedì 4 agosto alle ore 21:00 le cantanti saranno pronte a regalare al pubblico una serata di grande musica e atmosfera

Lunedì 4 agosto, la spiaggia “Liberamente” di Cerenova, una spiaggia comunale attrezzata e accessibile, pensata per favorire l’inclusione e l’abbattimento delle barriere per le persone con disabilità motorie, farà da suggestiva cornice al concerto delle Exafonix,. L’evento inizierà alle ore 21:00 e le cantanti saranno pronte a regalare al pubblico una serata di grande musica e atmosfera. Un evento da non perdere per chi ama il sound live e le notti d’estate sul mare.L’evento è Patrocinato dal Comune di Cerveteri, Regione Lazio, Multiservizi Caerite spa e dalla Cooperativa Sociale Solidarietà.

Per infromazioni contattare il numero: 3513580419