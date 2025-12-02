Musica e Solidarietà al Gemelli: Annunciata la “Casa dei Bambini – Trenta Ore per la Vita”

ROMA — Il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS ha dato il via al tempo di Avvento, lunedì 1° dicembre 2025, con una mattinata di solidarietà e musica, presentata da Paola Perego.

L’evento, promosso con l’Università Cattolica e l’Istituto Toniolo, è stato l’occasione per lanciare la futura “Casa dei Bambini – Trenta Ore per la Vita”: una nuova struttura di accoglienza dedicata alle famiglie dei piccoli pazienti, ideata in collaborazione con l’Associazione 30 Ore per la Vita e Casa Ronald McDonald Italia.

Il progetto risponde alla necessità di sostenere le famiglie (il 70% delle quali proviene da fuori regione) costrette a lunghi periodi di ricovero a Roma, fornendo un luogo di supporto e quotidianità.

La Giornata è stata arricchita dal Concerto per l’Avvento della Fanfara della Polizia di Stato, dalla benedizione del Presepe (presieduta da Mons. Claudio Giuliodori) e dal taglio del nastro del Villaggio della Solidarietà, mercatino allestito dalle oltre quaranta associazioni di volontariato che affiancano il Policlinico.

L’iniziativa ribadisce l’impegno del Gemelli nel tenere insieme eccellenza clinica, cura e attenzione alla dimensione umana e familiare dei pazienti.