Museo Nazionale Cerite: domenica 4 febbraio presentazione del libro “I Misteri del Vaso Etrusco”, di Daniela Alibrandi –

Museo Nazionale Cerite: domenica 4 febbraio presentazione del libro “I Misteri del Vaso Etrusco”, di Daniela Alibrandi

Domenica 4 Febbraio 2024 alle ore 16.30 si realizzerà il secondo appuntamento culturale inserito nella IV Edizione del progetto “Sulla Strada degli Etruschi” ideato da Agostino De Angelis, nel Museo Nazionale Archeologico Cerite, promosso e in collaborazione con il Parco Archeologico Cerveteri Tarquinia, organizzato dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron e dall’Academy for Theater and Cultural Heritage con il patrocinio della Regione Lazio.

L’Appuntamento si inserisce anche nell’ambito della #domenicalmuseo, iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Il progetto “Sulla Strada degli Etruschi” è strutturato e ideato da De Angelis come un contenitore culturale, in cui saranno realizzate diverse attività artistiche e culturali riguardanti oltre che il tema sugli Etruschi, da cui prende il nome, anche attività di natura diversa, sempre puntando lo sguardo sulla valorizzazione del nostro Patrimonio culturale.

Ed è in questo contenitore, che domenica sarà presentato come apertura della stagione letteraria 2024, il libro “I Misteri del Vaso Etrusco” (Edizioni Universo) della pluripremiata scrittrice Daniela Alibrandi, che vantauna vasta produzione letteraria apprezzata in Italia e all’Estero.

Museo Nazionale Cerite: domenica 4 febbraio presentazione del libro “I Misteri del Vaso Etrusco”, di Daniela Alibrandi

Dopo l’introduzione e i saluti del direttore del Parco Archeologico Cerveteri Tarquinia Vincenzo Bellelli, dialogherà con l’autricelo scrittore e giornalista Riccardo Dionisi alla scoperta della peculiare società di provincia. La trama, infatti, è ambientata in un borgo antico ricco di reperti archeologici dell’epoca etrusca, dove nonna Adele e i suoi nipoti, Mirko e Rosy, ai quali ha fatto anche da madre, si trovano a combattere contro un destino che non dà tregua. Il forte legame con la terra d’origine, il peso della crisi economica e la crudeltà di un male sconosciuto che ha colpito la nipote portano nonna Adele a vendere la cosa più preziosa che possiede e che crede risolleverà le sorti della famiglia. L’autrice dipinge una vicenda semplice e profonda che porta a riscoprire il valore del nucleo familiare, nido che può proteggere dalle più aspre dinamiche paesane. Daniela Alibrandi consegna al lettore la storia di tre vite ordinarie che diventano straordinarie, indagando nei cassetti più riposti della mente umana. La presentazione sarà arricchita da momenti recitati di Agostino De Angelis con la partecipazione di MariaPia Gallinari, Eleonora Pini e gli allievi del corso di Cinema Santa Marinella Viva di Sonia Signoracci: Monia Marchi, Riccardo Frontoni, Andrea Vella, Nerina Piras, Riccardo Dominici, Filippo Soracco. L’iniziativa è patrocinata anche da: Rivista Archeologia Viva, Firenze ArcheoFilm Festival, tourismA.

Daniela Alibrandi vanta nella sua produzione letteraria numerosi romanzi, tre edizioni inglesi e un’antologia, ricordiamo in particolare: Delitti sommersi (Morellini Editore), Viaggio a Vienna (Morellini Editore) Una morte sola non basta (Del Vecchio Editore), Quelle strane ragazze (Premio Perseide 2014), Nessun segno sulla neve (Premio Circe 2013), Un’Ombra sul fiume Merrimack (Nanowrimo 2012) I misteri del vaso etrusco (Menzione di Merito 2020). Con i suoi thriller è giunta finalista al concorso Mondadori Romanzi in cerca d’autore 2018, ha vinto il Premio Poliziesco Gold 2020, ha ottenuto il Premio Speciale Giallo Noir 2021 e il Premio Women Art Week 2022 alla carriera letteraria. L’autrice è presente nelle principali fiere del libro nazionali e nelle biblioteche di prestigiose università statunitensi. I suoi racconti brevi sono stati pubblicati da un periodico della RAI, mentre i romanzi sono spesso ospiti di trasmissioni RAI televisive (Lo Scaffale di Rai 3 e Eat parade del Tg2) e radiofoniche (Rai radio 1 Incontri d’autore). L’autrice ha un sito web https://danielaalibrandi.com/ , una pagina Facebook Daniela Alibrandi Autore ed è presente nei più importanti network quali Facebook Twitter, Linkedin, Pinterest, Istagram