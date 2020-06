Museo del Saxofono, le ConverSAXioni del Maestro Attilio Berni ripartono con il saluto di Enzo Avitabile e James Senese

Condividi Pin 1 Condivisioni

In un videomessaggio i due grandi sassofonisti partenopei danno il bentornato alla prestigiosa collezione di sassofoni del Maestro Attilio Berni

Un pianoforte, i meravigliosi assoli dei rari e preziosi sassofoni del Maestro Attilio Berni. Si è svolto ieri, sabato 20 giugno, il primo dei due appuntamenti del Museo del Saxofono a Maccarese dal titolo ConverSAXioni, rassegna che ufficializza il ritorno alla musica dal vivo nel Museo dopo le limitazioni imposte dal DPCM in materia di contenimento del COVID-19.

Prima dell’esibizione musicale, la visita guidata tra i sassofoni, a cui ha preso parte un pubblico ben ordinato, rispettoso delle distanze e dei percorsi di sicurezza realizzati dalla Direzione del Museo: racconti, aneddoti ed incredibili strumenti, che hanno unito storia ed emozione, narrando le metamorfosi del meraviglioso strumento ideato da Adolphe Sax.

Poi spazio alla musica live, quella musica che tanto è mancata al pubblico del Museo: accompagnato al pianoforte dal Maestro Alessandro Crispolti, il Maestro Berni ha tirato fuori da un vero e proprio “baule magico”, alcuni dei suoi preziosissimi, rari e curiosi saxofoni, passando dai brani di Duke Ellington a Gerry Mulligan fino ad uno straordinario medley dedicato a Nino Rota, compositore di tante colonne sonore dei film di Federico Fellini, di cui proprio quest’anno ricorrono i 100anni dalla nascita.

Scroscianti gli applausi, per un Maestro Berni che non ha nascosto un pizzico di emozione per questo tanto atteso ritorno, dando appuntamento al pubblico ai prossimi appuntamenti musicali che proseguiranno per tutto il mese di luglio al Museo del Saxofono.

La serata di ieri è stata occasione per il Maestro Attilio Berni anche per contraccambiare il video-messaggio di saluto inviato da due musicisti straordinari come Enzo Avitabile e James Senese. Nei giorni scorsi infatti, i due sassofonisti, con grande generosità e sensibilità avevano fatto arrivare al Museo del Saxofono il loro personalissimo in bocca al lupo per la ripartenza degli spettacoli dal vivo.

“Per la nostra riapertura abbiamo ricevuto due regali straordinari da parte di due musicisti meravigliosi, persone pure, che amano la musica più di ogni altra cosa. Grazie all’interessamento di William Tosoni, nostro assiduo spettatore, che ha parlato loro del nostro Museo, con estrema disponibilità e sensibilità il Maestro Enzo Avitabile e il Maestro James Senese ci hanno inviato un loro personalissimo videomessaggio di auguri per questa ripartenza post emergenza COVID-19 – ha dichiarato il Maestro Attilio Berni – un motivo di orgoglio per noi che due artisti di tale calibro abbiano voluto dedicare un pensiero alla nostra realtà, che ogni giorno curiamo con amore e passione. Due musicisti straordinari, simbolo di un’epoca della musica che sogniamo, appena si ristabilirà la situazione a livello nazionale, magari di poter avere ospiti tra i nostri tantissimi e preziosi sassofoni”.

Una bella serata di musica dunque, una sorta di rimpatriata tra vecchi e nuovi amici, dove il pubblico, ha vissuto l’emozione di un ritorno a casa, in quella casa che in questi mesi in tanti purtroppo non hanno potuto visitare.

Un ritorno ai concerti per il Museo del Saxofono che assume diversi ed importanti significati e che coincide con la Festa della Musica, che si celebra proprio oggi, domenica 21 giugno. Ma non solo. Cade in un momento difficile per il mondo dello spettacolo italiano, drammaticamente fermatosi durante tutto il periodo primaverile e che anche nel periodo estivo vedrà non pochi rallentamenti, in particolar modo con l'annullamento ed il rinvio al prossimo anno dei concerti dei grandi big della musica italiana. Che sia l'auspicio per una nuova era musicale, per una rinascita di un settore che ogni giorno, regala emozioni uniche, che ci unisce, che ci fa sognare e vivere una vita davvero meravigliosa.















🎷🎼 UNA STORIA DA RACCONTARE, UNA GRANDE EMOZIONE: IL MIO "INCONTRO" CON ENZO AVITABILE. INSIEME A JAMES SENESE, UN GRANDE REGALO PER LA RIAPERTURA DEL MUSEO DEL SAXOFONOVi rubo qualche minuto, ma volevo condividere con voi questa meravigliosa esperienza. W la musica!Per chi come me è cresciuto con la musica e il blues di Pino Daniele, ci sono alcuni personaggi che sono più di artisti, ma amici, fratelli.Questo è il caso di Enzo Avitabile e James Senese, che per una vita hanno accompagnato con il sax, con le loro melodie i brani e i momenti più belli, che hanno segnato un’epoca, della carriera di Pino Daniele. Vi racconto brevemente la storia. A causa delle limitazioni (più che giuste) imposte dal DPCM in tema di prevenzione al COVID-19 il Museo del Saxofono ha dovuto necessariamente fermare le proprie attività concertistiche. Una grande mancanza, sia per chi come lo frequentava assiduamente, che per il Maestro Attilio Berni, ideatore del Museo e che ogni giorno dedica amore e passione alla sacra arte della musica.Volevo fare un regalo al Maestro Berni, amico speciale, persona sensibile, generosa, disponibile e con un grande amore per la musica. Così, riesco a mettermi in contatto via e-mail con il Maestro Enzo Avitabile (Official), al quale invio una lunga e-mail, in cui gli parlo del Museo e gli chiedo il regalo di poterci inviare un video-messaggio di bentornato e di in bocca al lupo da proiettare il giorno di riapertura del Museo, lasciando in calce il mio numero di telefono (non si sa mai ho pensato…)… IL GIORNO SEGUENTE …Mi arriva un messaggio WhatsApp da un numero che non conosco. Incuriosito (diciamoci la verità, in cuor mio ci speravo!) lo apro. Dopo neanche 24 ore il Maestro Avitabile in persona mi aveva mandato il suo messaggio di saluto.Non solo, mi telefona. Si complimenta con l’idea del Maestro Attilio e aggiunge: “… se vuoi te lo faccio mandare anche da James Senese …”. Non potete immaginare cosa stessi provando in quel momento.Così, passano alcuni minuti e mi arriva anche il video di James Senese e con il Maestro Avitabile ci lasciamo con una nuova telefonata, con un affettuoso saluto, che spero un giorno possa accadere dal vivo.… IL PRIMO CONCERTO DOPO L’EMERGENZA – IERI RIAPRE IL MUSEO DEL SAXOFONO…Grande emozione. Ingressi contingentati, sedie distanziate e mascherine. La casa dello strumento ideato da Adolphe Sax riapre i battenti. Ad esibirsi, il padrone di casa assoluto, il Maestro Attilio Berni. Ad accompagnarlo al pianoforte, il Maestro Alessandro Crispolti.Ecco il video di saluto dei Maestri Avitabile e Senese ed il messaggio di ringraziamento direttamente dal Museo!Buona visione e W LA MUSICA!William Gepostet von William Tosoni am Sonntag, 21. Juni 2020