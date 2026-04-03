“Un primo passo importante, ma la tutela del Castello resta una priorità da consolidare”

Musei civici aperti anche in estate: soddisfazione del Comitato Castello di Santa Severa –

Il Comitato cittadino accoglie con soddisfazione la delibera che prevede l’estensione dell’apertura estiva dei Musei civici del Castello e della Navigazione Antica, considerandola un segnale concreto di attenzione verso il patrimonio culturale locale. Un risultato che giunge a seguito dell’impegno della Commissaria, già anticipato durante un incontro con i rappresentanti del Comitato, e che oggi trova piena attuazione.

Negli ultimi mesi il Comitato ha promosso assemblee pubbliche, diffuso comunicati e mantenuto alta l’attenzione sullo stato dei musei, esercitando una vigilanza costante. L’esito raggiunto rappresenta, secondo i promotori, la conferma che i Musei civici del Castello sono finalmente riconosciuti come una priorità per la città.

Particolare apprezzamento viene espresso nei confronti della Commissaria Toscano, ritenuta sensibile alle numerose istanze provenienti dalla cittadinanza e capace di tradurre in atti concreti le richieste emerse all’interno del Comitato. Una risposta istituzionale che, sottolineano i membri, dimostra ascolto e responsabilità verso il territorio.

Nonostante il risultato positivo, il Comitato invita a non abbassare la guardia. L’estensione dell’apertura estiva viene infatti considerata solo un primo passo all’interno di un percorso più ampio, che dovrà portare alla definizione di una convenzione con Lazio Crea e la Regione Lazio.

Nel suo impegno a difesa del patrimonio storico-archeologico cittadino, il Comitato annuncia che continuerà a monitorare attentamente lo stato del Castello e delle strutture museali. Allo stesso tempo, rivolge un appello ai candidati sindaci affinché assumano impegni chiari e concreti per garantire una gestione stabile e valorizzante di uno dei simboli più importanti della comunità.