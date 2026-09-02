Multiservizi Caerite e Farmacie comunali Cerveteri per lo sport: sconti del 25% su tutti gli integratori e prodotti energetici

Un’iniziativa dedicata alle Associazioni sportive di Cerveteri e ai loro tesserati: una convenzione per sconti speciali sugli integratori alimentari e prodotti energetici nelle sei Farmacie comunali

“Nei prossimi giorni prenderà il via un’iniziativa speciale per tutte le Associazioni e gli sportivi della nostra città: presso le nostre sei Farmacie comunali, sarà attivo e a loro riservato uno sconto pari al 25% per l’acquisto di integratori alimentari e prodotti energetici per gli sportivi. Con gli uffici amministrativi stiamo predisponendo i documenti per la stipula di una convenzione ad hoc, che consentirà agli atleti della nostra città di poter usufruire ad un prezzo estremamente vantaggioso di prodotti dedicati a loro per l’intera stagione sportiva. A breve renderemo noti tutti i dettagli di questa iniziativa”.

A dichiararlo dal palco della 63esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti è Alessio Pascucci, Amministratore Unico della Multiservizi Caerite, società municipalizzata del Comune di Cerveteri. Un annuncio coinciso con la presentazione alla città delle compagini calcistiche locali e con le premiazioni delle eccellenze sportive del territorio.

“Un’opportunità importante che come Multiservizi vogliamo offrire agli sportivi della nostra città attraverso il servizio farmaceutico comunale – ha aggiunto Linda Ferretti, Direttore Generale della Multiservizi Caerite – vogliamo rendere le nostre Farmacie sempre più un polo di servizi, un punto di riferimento per tutti: lo facciamo già con i molteplici servizi attivi, basti pensare alle numerose attività garantite dalla Farmacia comunale n°6 in via Fontana Morella o alle giornate speciali dedicate al benessere e alla cura del corpo alla Farmacia n°5, vogliamo farlo anche con agevolazioni e scontistiche come questa”.

“Un’iniziativa che accolgo con soddisfazione e per la quale ringrazio l’Amministratore Unico Alessio Pascucci e la Direttrice Generale Linda Ferretti – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – un piccolo ma tangibile segnale di vicinanza che attraverso la nostra Municipalizzata e le nostre Farmacie comunali vogliamo offrire ai tantissimi sportivi e realtà associative della nostra città. In particolar modo in questo periodo dedicato alla preparazione atletica in vista dell’avvio delle stagioni competitive, sono certa che questa agevolazione sarà particolarmente gradita dal mondo dello sport della nostra città”.