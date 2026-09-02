I mezzi messi a disposizione da Acea si trovano a Piazzale Garda e Piazza Roma

Santa Severa, due autobotti per l’approvvigionamento di acqua potabile

Due autobotti per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile ai cittadini di Santa Severa. A metterle a disposizione è stata Acea. I mezzi sono stati posizionati a Piazzale Garda e a Piazza Roma e sono già disponibili per la popolazione. Il Comune di Santa Marinella ha comunicato che seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni sul servizio idrico.