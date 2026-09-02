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Santa Severa, due autobotti per l’approvvigionamento di acqua potabile

2 Settembre 2026





I mezzi messi a disposizione da Acea si trovano a Piazzale Garda e Piazza Roma

Santa Severa, due autobotti per l’approvvigionamento di acqua potabile

Santa Severa, due autobotti per l’approvvigionamento di acqua potabile

Due autobotti per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile ai cittadini di Santa Severa. A metterle a disposizione è stata Acea. I mezzi sono stati posizionati a Piazzale Garda e a Piazza Roma e sono già disponibili per la popolazione. Il Comune di Santa Marinella ha comunicato che seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni sul servizio idrico.