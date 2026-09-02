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Cerveteri, si chiude l’Estate Caerite 2026. Cennerilli: “Una stagione straordinaria”

2 Settembre 2026





Dalla Sagra dell’Uva all’Etruria Eco Festival, passando per il Blues Festival e gli spettacoli al Parco della Legnara. L’assessore alla Cultura traccia il bilancio del cartellone estivo

Cerveteri, si chiude l’Estate Caerite 2026. Cennerilli: “Una stagione straordinaria”

Cerveteri, si chiude l’Estate Caerite 2026. Cennerilli: "Una stagione straordinaria"

Con la 63esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti si è conclusa l’Estate Caerite 2026. Una stagione lunga e ricca di appuntamenti. Che ha portato a Cerveteri artisti come Alex Britti, Daniele Silvestri, Max Gazzè, i Patagarri, Paolo Ruffini, Max Giusti e Gabriele Cirilli.

A tracciare il bilancio del cartellone estivo è Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri.

Con la 63esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti si è conclusa una stagione culturale estiva straordinaria. Probabilmente l’offerta più ricca dell’intero litorale a nord di Roma. Con tantissimi spettacoli, molti con artisti famosissimi al grande pubblico, che hanno sempre riscosso grande successo.

Dai primi giorni di luglio, con lo spettacolo di Lorenzo Flaherty e la due giorni internazionale del Cerveteri Blues Festival, passando per i 4mila spettatori della serata di Paolo Ruffini, per proseguire con Claudia Gerini, Scintilla e Briga. E poi le emozioni della ventesima edizione dell’Etruria Eco Festival, quest’anno dedicata al grande maestro Francesco Guccini. Che con Piotta, i Patagarri, Max Gazzè, Frankie Hi-Nrg, Daniele Silvestri e i Musici di Francesco Guccini, in sole quattro serate ha richiamato a Cerveteri oltre 20mila persone.

Cerveteri, si chiude l’Estate Caerite 2026. Cennerilli: "Una stagione straordinaria"

Oggi siamo qui a commentare anche il grande successo della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Il concerto di Alex Britti, gli spettacoli comici di Gabriele Cirilli e Max Giusti e la serata revival degli anni Ottanta e Novanta hanno nuovamente gremito Cerveteri. Numeri straordinari, che ci soddisfano e ci confermano quanto sia stata positiva la nostra stagione estiva e quanto il lavoro svolto abbia realmente portato benefici al territorio in termini di presenze e visibilità”.

Una stagione che, secondo l’assessore, ha acceso su Cerveteri anche l’interesse dei principali mezzi di informazione nazionali.

È stata una stagione estiva lunga, per alcuni aspetti anche complessa, ma che ha portato i propri risultati in termini di presenze di pubblico e di visibilità per Cerveteri sulle più importanti e rinomate testate giornalistiche nazionali. Basti pensare che solamente nel mese di agosto, grazie alla ventesima edizione dell’Etruria Eco Festival e allo spettacolo “Diario di un trapezista” di Sigfrido Ranucci, che sebbene fosse a pagamento ha fatto registrare oltre 1.200 presenze, Cerveteri è stata oggetto dell’interesse di Rai, Mediaset, La7, Repubblica, Corriere della Sera e molti altri”.

Gli eventi non hanno riguardato soltanto il centro storico.

Ci sono stati appuntamenti nelle frazioni, organizzati da associazioni e comitati locali e sostenuti dal mio assessorato. Poi ci sono stati gli eventi a Campo di Mare, all’interno dell’Etruria Village, nello spazio gestito, dopo l’affidamento tramite manifestazione di interesse, dal Banana e da Nostro al Mare.