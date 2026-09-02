Dalla Sagra dell’Uva all’Etruria Eco Festival, passando per il Blues Festival e gli spettacoli al Parco della Legnara. L’assessore alla Cultura traccia il bilancio del cartellone estivo

Cerveteri, si chiude l’Estate Caerite 2026. Cennerilli: “Una stagione straordinaria”

Con la 63esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti si è conclusa l’Estate Caerite 2026. Una stagione lunga e ricca di appuntamenti. Che ha portato a Cerveteri artisti come Alex Britti, Daniele Silvestri, Max Gazzè, i Patagarri, Paolo Ruffini, Max Giusti e Gabriele Cirilli.

A tracciare il bilancio del cartellone estivo è Francesca Cennerilli, assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri.

“Con la 63esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti si è conclusa una stagione culturale estiva straordinaria. Probabilmente l’offerta più ricca dell’intero litorale a nord di Roma. Con tantissimi spettacoli, molti con artisti famosissimi al grande pubblico, che hanno sempre riscosso grande successo.

Dai primi giorni di luglio, con lo spettacolo di Lorenzo Flaherty e la due giorni internazionale del Cerveteri Blues Festival, passando per i 4mila spettatori della serata di Paolo Ruffini, per proseguire con Claudia Gerini, Scintilla e Briga. E poi le emozioni della ventesima edizione dell’Etruria Eco Festival, quest’anno dedicata al grande maestro Francesco Guccini. Che con Piotta, i Patagarri, Max Gazzè, Frankie Hi-Nrg, Daniele Silvestri e i Musici di Francesco Guccini, in sole quattro serate ha richiamato a Cerveteri oltre 20mila persone.

Oggi siamo qui a commentare anche il grande successo della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Il concerto di Alex Britti, gli spettacoli comici di Gabriele Cirilli e Max Giusti e la serata revival degli anni Ottanta e Novanta hanno nuovamente gremito Cerveteri. Numeri straordinari, che ci soddisfano e ci confermano quanto sia stata positiva la nostra stagione estiva e quanto il lavoro svolto abbia realmente portato benefici al territorio in termini di presenze e visibilità”.

Una stagione che, secondo l’assessore, ha acceso su Cerveteri anche l’interesse dei principali mezzi di informazione nazionali.

“È stata una stagione estiva lunga, per alcuni aspetti anche complessa, ma che ha portato i propri risultati in termini di presenze di pubblico e di visibilità per Cerveteri sulle più importanti e rinomate testate giornalistiche nazionali. Basti pensare che solamente nel mese di agosto, grazie alla ventesima edizione dell’Etruria Eco Festival e allo spettacolo “Diario di un trapezista” di Sigfrido Ranucci, che sebbene fosse a pagamento ha fatto registrare oltre 1.200 presenze, Cerveteri è stata oggetto dell’interesse di Rai, Mediaset, La7, Repubblica, Corriere della Sera e molti altri”.

Gli eventi non hanno riguardato soltanto il centro storico.

“Ci sono stati appuntamenti nelle frazioni, organizzati da associazioni e comitati locali e sostenuti dal mio assessorato. Poi ci sono stati gli eventi a Campo di Mare, all’interno dell’Etruria Village, nello spazio gestito, dopo l’affidamento tramite manifestazione di interesse, dal Banana e da Nostro al Mare.