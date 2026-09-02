L’Assessore al Personale Alessandro Gazzella: “Frutto dei concorsi pubblici svoltisi nei mesi scorsi, si tratta dei vincitori e degli idonei”. Entrano ufficialmente in organico due istruttori contabili, tre amministrativi, due tecnici e due agenti di Polizia Locale

Hanno preso ufficialmente servizio martedì 1° settembre, all’interno degli uffici del Comune di Cerveteri nove nuove unità di personale, assunte a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di otto candidati risultati vincitori ed idonei e dunque in graduatoria delle procedure di concorso pubblico indette dal Comune di Cerveteri ed espletate negli scorsi mesi e anche un ulteriore nuovo agente di polizia locale, giunto in interscambio dal comune di Civitavecchia. Nel dettaglio, entrano in organico due istruttori contabili, tre amministrativi, due tecnici e due agenti di Polizia Locale.

Concorsi pubblici del Comune di Cerveteri: entrano in servizio otto nuovi dipendenti

Soddisfatto Alessandro Gazzella, Assessore al Personale del Comune di Cerveteri, che dichiara: “Queste nuove assunzioni sono frutto delle graduatorie maturate a seguito dei concorsi pubblici indetti dal nostro Comune e di cui, tra maggio e i primi giorni di luglio, si sono svolte le prove selettive, scritte e orali – continua l’Assessore Alessandro Gazzella – graduatorie che avranno una validità di tre anni e che ci consentiranno nel prossimo futuro di poter attingere direttamente da lì per la sostituzione del personale che andrà in pensione o che sceglierà di trasferirsi in un altro Ente. Potremo dunque assumere persone del nostro territorio, di cui grazie agli esiti delle rispettive prove concorsuali sappiamo la valenza e la preparazione di cui sono in possesso, senza dover ricorrere a mobilità da altri Comuni o acquisendo graduatorie di altri”.

“Con questi nuovi ingressi – aggiunge Gazzella – andremo a rinforzare quegli uffici e servizi che avevano una necessità maggiore e che avevano manifestato l’urgenza di avere nuovo personale. Il nostro obiettivo rimane quello di ampliare ulteriormente l’organico: un impegno preciso che come Assessore al Personale avevo preso con i dipendenti e che come Amministrazione comunale, insieme al Sindaco Gubetti, avevamo preso con la città.

Ai nuovi assunti, auguro un ottimo e proficuo lavoro, certo che rappresenteranno un valore aggiunto per la città. Allo stesso tempo, ci tengo a ringraziare il Segretario Generale dott.ssa Giuseppina Antonelli, il Dirigente Dottor Emiliano Magnosi e tutto il personale del Servizio Risorse Umane oltre che tutte le persone che hanno fatto parte delle commissioni di concorso per il lavoro importante, puntuale e meticoloso che hanno svolto durante l’intera procedura concorsuale, garantendo trasparenza e correttezza del concorso”.

“Il rafforzamento della macchina amministrativa e la valorizzazione delle risorse umane rappresentano una priorità assoluta per il nostro Ente – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Con l’ingresso di queste nuove unità diamo una risposta concreta alle esigenze di efficienza dei nostri uffici e offriamo nuove opportunità professionali a beneficio del territorio. Desidero esprimere il mio ringraziamento all’Assessore al Personale Alessandro Gazzella e agli uffici comunali per il lavoro svolto con puntualità e rigore in ogni fase delle procedure concorsuali”.