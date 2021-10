Montalto di Castro: cedette droga ad assuntore che morì per overdose. Arrestato spacciatore

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tuscania, con la collaborazione della Stazione di Montalto di Castro, hanno arrestato, in esecuzione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Civitavecchia, un 50enne italiano, con svariati precedenti di polizia, ritenuto responsabile di aver ceduto, in cambio di denaro, sostanza stupefacente del tipo eroina ad un 40enne, residente a Montalto di Castro e di averne provocato il decesso, a seguito di overdose. L’uomo era stato rinvenuto privo di vita presso un terreno nella disponibilità della sua famiglia in Montalto di Castro il 10 ottobre 2020. Sul posto intervennero i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tuscania e della Stazione di Montalto per gli accertamenti urgenti, ipotizzando sin da subito che a causarne la morte potesse essere stata un overdose causata dall’assunzione di eroina, circostanza che ha poi trovato conferma nell’autopsia eseguita dall’istituto di medicina legale della Sapienza di Roma.

La direzione delle indagini immediatamente assunta dalla Procura di Civitavecchia ha permesso di eseguire nella stessa giornata i decreti di perquisizione nei confronti di persone individuate dai Carabinieri e ritenute di interesse operativo.

Le testimonianze acquisite e l’attività tecnica svolta hanno consentito di delineare i canali di distribuzione dello stupefacente nel territorio di Montalto di Castro, di ricostruire gli spostamenti del 40enne nel pomeriggio di quel giorno, consentendo al Gip del Tribunale di Civitavecchia, su richiesta della locale Procura, di ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza sul soggetto tratto in arresto, indagato per i reati di detenzione ed illecita cessione di eroina e morte in conseguenza di altro delitto.

L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.