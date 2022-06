Si tratta di Paolo Paoletti di Furbara e Matteo Bellucci di Cerenova

Mondiali di tiro dinamico: sono due gli atleti di Cerveteri –

Riceviamo e pubblichiamo –

Saranno in due i “Cervetrani” che vestiranno la maglia della Nazionale italiana ai prossimi campionati del mondo di tiro dinamico sportivo che si svolgeranno in Thailandia dal 27 novembre al 3 dicembre 2022, Paolo Paoletti classe 66 vestirà la maglia quale componente della squadra nazionale senior standard, già vincitore di 2 campionati europei e di un mondiale l’esperto tiratore difenderà il titolo di campione dl mondo conquistato in Francia nel 2017, insieme al tiratore diversamente giovane ci sarà anche il giovane Matteo Bellucci di Cerenova, convocato con la nazionale per i prestigiosi risultati conseguiti durante la stagione agonistica 2022.

Classe 2001 il giovane e forte tiratore allenato da Paolo (quando può) nonostante gareggi da “solo” 2 anni ha già bruciato le tappe in questo sport in cui l’esperienza la fa da padrone, vestirà la maglia azzurra come uno dei più talentuosi giovani del panorama nazionale del tiro dinamico , insomma il nuovo che avanza e il “diversamente giovane” che non vuole cedere il passo al tempo!