La richiesta andrà presentata entro e non oltre il 27 ottobre via Pec

Mobilità sostenibile: il Comune di Fiumicino assegnerà 50 bici a titolo gratuito –

Per favorire la mobilità sostenibile scuola-casa e casa-lavoro, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha co-finanziato il progetto “Fiumicino e Cerveteri sulla linea dell’eco mobilità”.

In quest’ambito l’amministrazione comunale assegnerà, a titolo gratuito, 50 biciclette di cui 25 a pedalata assistita e 25 a pedalata muscolare. Le biciclette saranno a disposizione degli assegnatari per 3 mesi a partire dalla data di assegnazione.

Per chiedere l’assegnazione le cittadine e i cittadini che abbiano compiuto 14 anni di età devono presentare la seguente documentazione:- modello di istanza, in carta semplice, predisposto e pubblicato dall’Area Edilizia e TPL sul sito web Comunale, in allegato al presente avviso pubblico;- copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità; copia fotostatica della propria tessera sanitaria;- copia dell’ISEE 2022 (redditi 2021);- eventuale fotocopia dell’abbonamento a mezzo di trasporto intestato al richiedente.

La richiesta e i documenti vanno inviati entro e non oltre il 27 ottobre 2022 via PEC all’indirizzo: [email protected] riportando nell’oggetto dell’email la seguente dicitura: “ASSEGNAZIONE IN USO GRATUITO DI N. 50 BICICLETTE – PROGETTO BIKE FOLD TRIAL”. I dettagli sui requisiti per accedere, i criteri di assegnazione del punteggio e il modulo per la domanda sono disponibili QUI