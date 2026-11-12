Misericordia di Santa Marinella: soddisfazione del PD per l’approvazione unanime della mozione in Consiglio Regionale della consigliera Califano (PD)

Riceviamo e pubblichiamo

Come Partito Democratico di Santa Marinella, esprimiamo profonda soddisfazione per il voto unanime espresso dal Consiglio Regionale del Lazio sulla mozione a tutela del presidio della Misericordia.

Un ringraziamento sincero va alla consigliera regionale del PD Michela Califano, che si è attivata fin dal primo momento con tempestività e determinazione per portare all’attenzione dell’Aula della Pisana questa fondamentale istanza territoriale.

A seguito del voto favorevole, il documento impegna la Giunta e il Presidente Rocca ad attivarsi subito per:

Individuare una nuova sede idonea, attingendo anche tra gli immobili e i presidi di proprietà regionale presenti sul territorio di Santa Marinella. Garantire la continuità operativa del servizio 118 e del trasporto infermi senza alcuna interruzione per la cittadinanza. Convocare un tavolo tecnico urgente con Regione Lazio, ARES 118, Comune di Santa Marinella e vertici della Misericordia per definire una soluzione definitiva.

Sebbene la mozione, presentata in Regione ad aprile 2026, sia giunta alla discussione e al voto solo dopo sette mesi, accogliamo con estremo favore l’atto di responsabilità dimostrato da tutte le forze politiche: maggioranza e opposizione hanno saputo unire le forze per difendere un servizio essenziale.

La Misericordia garantisce un presidio di emergenza-urgenza 118 e di assistenza sanitaria fondamentale non solo per la comunità di Santa Marinella, ma per l’intero litorale. Proprio in questi giorni in Consiglio Comunale, insieme alle opposizioni abbiamo chiesto con forza il conferimento della cittadinanza onoraria alla Misericordia, per evidenziare il valore inestimabile del lavoro svolto quotidianamente da volontari e soccorritori al servizio della comunità.

Ci auguriamo che all’approvazione di questa mozione e alle rassicurazioni del Sindaco di Santa Marinella seguano ora risposte rapide e concrete per dare certezze ai volontari e alla sicurezza di tutti i cittadini. Il nostro impegno non finisce con questo voto: vigileremo costantemente sull’iter, utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione per garantire che questa vicenda trovi al più presto la soluzione che la città merita.

Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa

La Segretaria, Il Direttivo, Il Capogruppo.