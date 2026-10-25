Disponibile su Amazon il libro d’esordio dell’autore romano: un viaggio tra emozioni personali, memoria collettiva e storia dell’automobile che ha accompagnato intere generazioni di italiani.

“Mimì – La mia Fiat 500 L del 1969”: Fabio Ricca racconta una storia di passione, ricordi e amicizia sulle quattro ruote –

Ci sono automobili che attraversano le strade e altre che attraversano la vita delle persone, diventando custodi di ricordi, emozioni e legami destinati a durare nel tempo. È da questa consapevolezza che nasce “Mimì – La mia Fiat 500 L del 1969”, il libro d’esordio di Fabio Ricca, disponibile su Amazon e pubblicato attraverso la piattaforma Kindle Direct Publishing.

Fabio Ricca all’interno della sua Fiat 500 L

Un’opera che va oltre il semplice racconto automobilistico per trasformarsi in una testimonianza personale, capace di intrecciare la passione per i motori con i sentimenti, l’amicizia e la storia di un’Italia che, proprio attraverso la sua piccola e intramontabile Fiat 500, ha conosciuto una nuova stagione di libertà e cambiamento.

Protagonista del libro è Mimì, una Fiat 500 L rossa del 1969, restaurata e custodita con amore dall’autore, diventata nel corso degli anni molto più di un’automobile d’epoca: una compagna di viaggio, un simbolo di libertà e il punto di partenza di esperienze umane che hanno contribuito ad arricchire il suo percorso personale.

«Questo libro racconta la mia passione per la Fiat 500, una passione che coltivo fin da giovane. Appena ne ho avuto la possibilità, ho deciso di acquistarne una, restaurarla e continuare a farla vivere attraverso viaggi, raduni e nuove amicizie», racconta Fabio Ricca, spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a trasformare questa esperienza in un libro.

Una passione che affonda le proprie radici nei ricordi e che, con il trascorrere del tempo, ha assunto un significato sempre più profondo.

«Avevo il desiderio di lasciare una testimonianza, qualcosa che potesse far ricordare i tempi passati e raccontare anche il periodo storico al quale appartiene questa automobile», aggiunge l’autore, sottolineando come l’idea del libro sia nata dalla volontà di condividere un patrimonio di emozioni ed esperienze.

Ma dietro il titolo dell’opera si nasconde anche una storia d’amore.

Mimì, infatti, non è un nome scelto casualmente. È il soprannome affettuoso con cui Fabio Ricca chiama sua moglie Michela, alla quale ha voluto dedicare idealmente anche la sua amata automobile.

«Ho voluto dare alla mia Fiat 500 lo stesso nome perché entrambe occupano un posto speciale nella mia vita. Una è la compagna con cui condivido il cammino di ogni giorno, l’altra è la compagna delle mie avventure su quattro ruote», scrive Ricca nelle pagine del libro.

Un legame sentimentale che rappresenta uno degli aspetti più originali del racconto, nel quale la dimensione automobilistica diventa occasione per parlare di affetti, famiglia e valori autentici.

Copertina del libro “Mimì – La mia Fiat 500 L del 1969”

Dalla passione individuale alla nascita di una comunità

Tra gli episodi più significativi narrati nell’opera emerge l’incontro con Pasquale Carbone, dal quale è nata un’amicizia destinata a trasformarsi in un progetto condiviso: la fondazione dell’associazione Volanti Storici Ladispoli, realtà dedicata agli appassionati di automobili storiche.

Un’esperienza che dimostra come un interesse personale possa diventare uno strumento di aggregazione, capace di avvicinare persone di generazioni differenti attraverso raduni, iniziative e momenti di condivisione.

«Le auto ci fanno incontrare. Le persone ci fanno restare», scrive Fabio Ricca, sintetizzando in poche parole lo spirito che anima l’associazione e il significato più profondo della sua esperienza.

Il libro ripercorre così incontri, viaggi, restauri e momenti di vita quotidiana, restituendo al lettore il valore di una passione che non si esaurisce nella cura di un’automobile, ma si rinnova continuamente attraverso le relazioni umane.

La storia di Mimì incontra quella dell’Italia

Accanto alla narrazione autobiografica, l’opera propone un percorso di approfondimento dedicato alla storia della Fiat 500, dalle origini del modello nel 1957 fino alla conclusione della produzione nel 1975.

Le pagine accompagnano il lettore alla scoperta delle diverse versioni della celebre utilitaria, delle intuizioni progettuali di Dante Giacosa e del ruolo che questa automobile ha avuto nella trasformazione economica, sociale e culturale del nostro Paese.

Particolare attenzione viene riservata al 1969, anno di produzione di Mimì e periodo di grandi cambiamenti per l’Italia e per il mondo.

Il racconto personale si intreccia così con la memoria collettiva, restituendo il ritratto di un’epoca nella quale la Fiat 500 rappresentava, per milioni di famiglie, non soltanto un mezzo di trasporto, ma una conquista, un’opportunità di indipendenza e un simbolo di progresso.

Ne nasce un libro capace di rivolgersi non esclusivamente agli appassionati di automobilismo storico, ma anche a quanti desiderano riscoprire atmosfere, abitudini e valori di un passato che continua a vivere nella memoria di intere generazioni.

La prefazione e la postfazione dell’opera sono curate dal giornalista Marco Di Marzio.

Per Fabio Ricca, tuttavia, il significato più importante di questa pubblicazione rimane la possibilità di condividere con gli altri una parte della propria vita e di trasmettere alle nuove generazioni il valore delle passioni autentiche.

«Vorrei che chi legge questo libro potesse trascorrere qualche momento di relax, ricordando un periodo passato che io continuo a far vivere. Perché questa storia, per me, deve andare avanti ancora per tanti anni», dichiara l’autore.

Un desiderio che trova espressione anche nelle pagine dell’opera, dove Ricca affida al lettore una riflessione destinata a racchiudere il senso dell’intero racconto:

«Non conta la velocità, non conta la destinazione. Conta soltanto il viaggio».

“Mimì – La mia Fiat 500 L del 1969” è dunque molto più della storia di un’automobile: è il racconto di un sogno realizzato, di amicizie nate lungo la strada e di una passione capace di attraversare il tempo senza perdere la propria intensità.

Perché alcune automobili diventano storiche per ciò che hanno rappresentato. Altre diventano indimenticabili per le storie e le persone che hanno saputo unire.

E Mimì, in fondo, racconta entrambe.

IL LIBRO

Titolo: Mimì – La mia Fiat 500 L del 1969

Autore: Fabio Ricca

Prefazione e postfazione: Marco Di Marzio, giornalista

Editore/Piattaforma di pubblicazione: Amazon Kindle Direct Publishing (KDP)

Prima edizione: Ottobre 2026

Disponibilità: Acquistabile su Amazon

Acquista il libro su Amazon:

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