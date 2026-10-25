 
Santa Marinella

Santa Marinella, 45 anni dopo l’alluvione il confronto sulla sicurezza del territorio

25 Ottobre 2026





Al Castello di Santa Severa un convegno sulla prevenzione. L’Amministrazione comunale richiama la tragedia del 2 ottobre 1981 per promuovere un impegno concreto nella tutela della città

Il 2 ottobre 1981 un violento nubifragio provocò un’alluvione che devastò Santa Marinella, causando vittime e gravi danni alle abitazioni e alle attività. In meno di tre ore caddero oltre 125 millimetri di pioggia: acqua, fango e detriti invasero la città. È questa la tragedia che, a distanza di 45 anni, continua a richiamare l’attenzione sulla sicurezza del territorio e sulla necessità della prevenzione.

Santa Marinella, 45 anni dopo l’alluvione il confronto sulla sicurezza del territorio

Da quella memoria è partito il convegno che si è svolto al Castello di Santa Severa, promosso dall’Amministrazione comunale con la collaborazione della Regione Lazio e di LazioCrea. Un momento di confronto dedicato alla messa in sicurezza del territorio e alla cultura della prevenzione. Con l’obiettivo dichiarato di tradurre il ricordo in azioni concrete per la sicurezza e la trasparenza.

Santa Marinella, 45 anni dopo l’alluvione il confronto sulla sicurezza del territorio

La Consigliera Clelia Di Liello ha moderato l’incontro. Sono intervenuti il Sindaco Alessio Manuelli, il Vicesindaco Sergio Bucciarelli, il geologo Stefano Massera, Valentino Arillo dell’Unità di Crisi di Civitavecchia e il biologo Patrizio Demartis. Al convegno hanno partecipato Assessori e Consiglieri comunali e la Vicesindaca di Civitavecchia Stefania Tinti. Ma anche la Protezione civile di Santa Marinella, Civitavecchia e Allumiere, l’ANMI, Italia Nostra e il Comitato 2 ottobre. Nel ringraziare i relatori, gli enti che hanno collaborato e tutti gli intervenuti, l’Amministrazione ha ribadito il significato dell’iniziativa: “Santa Marinella non dimentica il passato ed è determinata a costruire un futuro più sicuro e sostenibile”.

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