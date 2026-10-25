Alla quattordicesima edizione 48 atleti e 16 squadre da tutta Italia. Ventiquattro gli incontri, con la conferma del detentore della cintura nella categoria -70 kg

Ladispoli, tutto esaurito per il Face to Face della Bad Boys

Ventiquattro incontri e un pubblico che ha riempito la struttura, sia all’interno sia all’esterno. La quattordicesima edizione del Face to Face, manifestazione dedicata alle arti marziali miste, ha portato nella sede dell’ASD Bad Boys di Ladispoli 48 atleti di 16 squadre provenienti da tutta Italia. Gli atleti si sono confrontati in gabbia nelle categorie light, amateur e semi-pro. Nel bilancio della manifestazione, gli organizzatori sottolineano il ritmo degli incontri e la crescita del livello tecnico, parlando di un successo superiore alle aspettative. Il momento principale della serata è stato il match valido per la cintura della categoria -70 kg. L’incontro, che ha chiuso il programma, ha visto il detentore confermare il titolo.

Per la Bad Boys, l’apprezzamento delle squadre e degli spettatori rappresenta il risultato del lavoro organizzativo. «Il riconoscimento dei Team che hanno preso parte alla manifestazione e del pubblico presente rappresenta una grandissima soddisfazione per ASD BAD BOYS e ripaga tutti gli sforzi fatti», si legge nel comunicato dell’associazione. La Bad Boys ha ringraziato il delegato Stefano Fierli, intervenuto per portare il saluto della città di Ladispoli, gli arbitri, lo staff medico e i sostenitori dei progetti e delle attività dell’associazione. Un ringraziamento è andato anche agli atleti, agli allenatori e al pubblico che li ha sostenuti fino alla fine.