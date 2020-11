Share Pin 0 Condivisioni

Lo rende noto l’assessore alla cultura Marco Milani

Milani: “A Ladispoli sarà un Natale sobrio ma sicuro” –

Così in una nota il Comune di Ladispoli: “Il Natale si avvicina e in molti ci stanno chiedendo quali attrazioni accompagneranno il periodo di festa. Come è noto a suo tempo – prosegue l’assessore alla cultura Marco Milani – fu emanato un bando per raccogliere le manifestazioni di interesse proprio per festeggiare il Natale e per legge dovremmo attendere il termine per la presentazione delle domande, per poi valutarle. L’aggravamento della situazione sanitaria però ci impone misure diverse e per questo stiamo procedendo all’annullamento del suddetto bando e decidere conseguentemente la soluzione migliore e meno pericolosa. Ribadisco (ma lo avevo già detto pubblicamente): non ci sarà alcuna pista di ghiaccio, la ruota panoramica ha già esaurito il periodo concesso ai gestori, che smonteranno quindi quanto prima, così come saranno scartate tutte le proposte che potrebbero prevedere assembramenti e/o confusione. Sarà un Natale sobrio ma soprattutto sicuro. L’intera Amministrazione sta lavorando in questo senso, nella speranza che al più presto si ritorni alla normalità”.