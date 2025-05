Michelle Bruno riempie di orgoglio Cerveteri per i grandi risultati ottenuti nella pallavolo. Per la campionessa quest’anno titolo nazionale Under 16 e il premio come miglior giocatrice del Torneo.

Michelle Bruno riempie di orgoglio Cerveteri e il primo cittadino, Elena Gubetti, per i grandi risultati ottenuti quest’anno nella pallavolo. Michelle Bruno, giovanissima pallavolista cresciuta nella RIM Sport di Cerveteri e oggi punto di riferimento nella pallavolo della Volleyrò Casal De’ Pazzi, ha conquistato quest’anno un titolo nazionale Under 16 e il premio come miglior giocatrice del Torneo,.

I complimenti del Sindaco Gubetti alla campionessa di pallavolo: ” Complimenti Michelle, a nome mio, dell’Assessore allo Sport Manuele Parroccini, e dell’intera Amministrazione comunale. Un traguardo che ci riempie d’orgoglio”.