Inaugurato in via Bordighera il tempio della salute: prodotti di qualità e marchi leader per strutture sanitarie, centri estetici e parrucchieri

MHS Sanitaria Ortopedia: nuova apertura al centro di Ladispoli

Da pochi giorni è stata inaugurata la Sanitaria Ortopedia MHS Medical Healthcare Solution, con soluzioni a 360 gradi per la salute e la cura della persona.

Partecipatissimo l’evento di inaugurazione, ma svolto nel pieno del rispetto delle normative anti Covid. Hanno partecipato al brindisi, tra gli altri, anche l’Assessore al commercio del Comune di Ladispoli, Francesca Lazzeri, il Consigliere comunale Filippo Moretti, la dott.ssa Silvia Marongiu, il presidente delle Pro Loco del Lazio Claudio Nardocci e tanti altri.

MHS Sanitaria Ortopedia Ladispoli: prodotti di qualità e i migliori marchi

L’offerta di MHS si rivolge a tutti gli operatori dei settori Salute & Benessere: Studi Medici (medici, odontoiatri, fisioterapisti, radiologi, podologi, veterinari, odontotecnici), Ospedali, Cliniche private e Residenze sanitarie per anziani e diversamente abili, Cooperative sanitarie (anche per assistenti domiciliari e care-giver), Laboratori di analisi. Estremamente ricca anche la proposta di prodotti per Centri estetici, Parrucchieri, Centri benessere e simili.

Consegna a domicilio gratuita!

MHS garantisce un efficiente servizio di consegna a domicilio di tutti gli articoli. Basta una telefonata al punto vendita di Ladispoli per prenotare le forniture e i prodotti disponibili in magazzino oppure ordinabili: 06.85381809







Tra gli articoli destinati sia ai singoli che ai professionisti, ci sono le indispensabili mascherine, comprese le introvabili FFP3: mascherine chirurgiche, mascherine pediatriche, mascherine per adulti e bambini certificate, sicure e realizzate con i migliori materiali per proteggere sé stessi e gli altri.

MHS: soluzioni per la salute e la cura della persona a 360 gradi

Lo Staff di MHS Sanitaria Ortopedia Ladispoli vanta un’esperienza pluriennale nel settore, per comprendere le innovazioni. MHS offre anche consulenza specializzata e massima disponibilità, senza alcun costo, per rispondere a tutte le domande sulla scelta e l’uso dei dispositivi sanitari e dei prodotti.









MHS Sanitaria Ortopedia Ladispoli

Per conoscere tutte le novità e le promozioni in corso diventa follower della pagina di MHS su Facebook.

Sanitaria Ortopedia MHS Medical Healthcare Solution è in Via Bordighera 7, a Ladispoli (RM – indicazioni stradali).

E-mail: [email protected].com ; Telefono: 06.85.38.18.09

