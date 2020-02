Condividi Pin 1 Condivisioni

Previste pioggia e neve in alcune Regioni

Meteo: una nuova perturbazione nel weekend. Sabato sole ma da domenica pioggia e vento

Il mese di febbraio ha regalato all’Italia sole e qualche rovescio con temperature invernali da record. Domani, sabato 29 febbraio 2020, sulle regioni comparirà ancora il sole, ma da domenica la situazione peggiorerà drasticamente.

E’ attesa difatti una nuova perturbazione con pioggia che interesserà alcune aree del nostro Paese, specialmente in Liguria, in Lombardia e nel Nord-Est.

Possibili nevicate anche sui settori alpini e brevi piovaschi in Campania.

Per quanto riguarda il Centro Italia, rovesci in Toscana, Umbria e Lazio. Pioggia anche in Sardegna.

Previsto anche venti e mareggiate.