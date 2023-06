Meteo, è arrivato Scipione: boom di calore a 40°C –

Meteo, è arrivato Scipione: boom di calore a 40°C

Come ampiamente annunciato è arrivato sull’Italia l’anticiclone africano Scipione e nei prossimi giorni provocherà un ulteriore boom di calore, con temperature che potrebbero addirittura superare la soglia dei 40°C su alcuni angoli d’Italia. Attenzione però, non è detto che duri a lungo.

Si è dunque sbloccata la situazione in area mediterranea dopo un lunghissimo periodo dove l’atmosfera non è riusciva a trovare un po’ di calda e duratura quiete. Ora le cose sono cambiate e i segnali verso un periodo più stabile e caldo sono eloquenti dato che il bel tempo sta già favorendo una decisa risalita dei termometri che hanno superato senza particolari ostacoli i 30°C nel corso del weekend appena conclusosi.

Nel corso della settimana appena iniziata, in particolare proprio a cavallo del Solstizio d’Estate (Mercoledì 21 Giugno) Scipione si rinforzerà ulteriormente, estendendo con maggior vigore la sua bollente influenza a tutto il Paese eprovocando un’ulteriore escalation del caldo che non solo si farà via via più afoso, ma che porterà i termometri a superare anche i 40°C , specie nella giornata di Giovedì 22 Giugno, destinata a diventare la più calda di questa fase.

Come mostra la mappa che vi proponiamo qui sotto, riferita proprio a Giovedì 22, nelle aree colorate in viola e in grigio scuro si potranno raggiungere valori anche superiori ai 40°C!

Tuttavia, questo periodo di grande caldo potrebbe non avere lunga vita: già da Venerdì 23 Giugno, infatti, dal Nord Europa si metterà in viaggio verso l’Italia un vortice d’aria fresca il quale, se tutto verrà confermato, riporterà un po’ di scompiglio sul fronte meteorologico, con il risultato che i termometri si vedranno costretti a fare qualche passo indietro.