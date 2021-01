Share Pin 0 Condivisioni

Meteo, Cerveteri: attiva la Protezione Civile per fronteggiare il rischio ghiaccio –

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, ricevuta l’informativa del Prefetto di Roma, è in servizio in tutto il territorio comunale con mezzi e personale per raggiungere le zone più impervie e a rischio ghiaccio della città, in previsione del brusco calo delle temperature previsto per le primissime ore della giornata di domani, sabato 16 gennaio 2021.