 Mercoledì 6 novembre, presentazione del Quaderno 5 sugli scavi del GATC

Presentazione del Quaderno 5 sugli scavi del GATC e di diverse università a Castrum Novum che si terrà mercoledì 6 novembre presso la sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale.

“Prestigioso appuntamento per il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite (GATC) del presidente Paolo Marini, coordinato dall’archeologo, Direttore degli scavi e del Polo Museale di Santa Marinella, Flavio Enei.

Il prossimo mercoledì 6 novembre alle ore 16:30, infatti, il gruppo sarà ospite a Roma, presso la sede centrale della Soprintendenza Archeologica di via Cavalletti 2, per presentare nella Sala delle Colonne il Quaderno 5 “Castrum Novum. Storia e Archeologia di una Colonia Romana nel Territorio di Santa Marinella”, dedicato agli scavi ed alle ultime scoperte del sito archeologico di Castrum Novum.

A presentare l’evento ci sarà un parterre di alto valore composto dalla Dott.ssa Margherita Eichberg, Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, dalla Dott.ssa Rossella Zaccagnini, Funzionaria SABAP per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria Meridionale, e dal Prof. Andrea Carandini, Professore emerito di Archeologia Classica presso l’Università La Sapienza di Roma ed una delle più grandi eccellenze nel campo dell’archeologia in Italia. A chiusura della giornata il Direttore Enei terrà la conferenza: “Castrum Novum, la città ritrovata”, in cui verranno esposti in modo sintetico e diretto i contenuti del libro. L’invito a partecipare è esteso a tutti gli appassionati, in quanto l’evento rappresenta un riconoscimento istituzionale del lavoro fatto in questi anni sul sito di Castrum Novum e dell’importanza che tale sito rappresenta per il nostro territorio e per la storia italiana in

generale.”