Cerveteri: prorogata la fine dei lavori dei parchi pubblici, concesso un mese extra

Il maltempo fa respirare l’amministrazione, prorogata la scadenza per la consegna dei cantieri dei parchi pubblici

Qualche settimana fa, avevamo annunciato che se i lavori di riqualificazione dei parchi pubblici non si fossero conclusi entro il 30 ottobre, il Comune di Cerveteri avrebbe perso gli oltre 2 milioni di fondi PNRR ottenuti ormai quasi 3 anni fa. Invece, le carte in tavola sono cambiate e, sebbene l’amministrazione avesse dichiarato di essere certa di rispettare i tempi, il meteo ha scombussolato il cronoprogramma. Le piogge delle scorse settimane hanno bloccato in cantieri che, bisogna ammettere, sono comunque in fase avanzata.

Per risolvere il problema, il governo cittadino ha deciso di chiedere una proroga di un mese alle istituzioni competenti che, stando alle parole del Sindaco Gubetti, è stata accettata. “Abbiamo chiesto una proroga fino a fine novembre per stare larghi” ha spiegato il Sindaco raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione. “Purtroppo le lavorazioni come la resina dei campetti devono essere fatte con uno spazio di lavoro asciutto e con temperature basse. Se il tempo lo consente, dovremmo chiudere tutti i lavori prima della scadenza” ha concluso il Primo Cittadino

Insomma, il countdown è rimandato solo di qualche settimana. Eppure, tutto tace in merito ad eventuali inaugurazioni e consegne dei parchi alla cittadinanza. Noi di baraondanews.it rimarremo allerta e monitoreremo da vicino la situazione. Intanto, questa mattina alle 11:00 circa, i lavori al parco Borsellino erano fermi.

Il finanziamento e i lavori

Per saperne di più è possibile consultare gli articoli pubblicati in questi mesi e disponibili sul sito. Per un rapido riassunto, guarda questo video.