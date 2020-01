Condividi Pin 10 Condivisioni

Meningite batterica, 14enne perde la vita

Una ragazza di 14 anni è morta in Sardegna a causa di una meningoencefalite batterica, non meningococcica. La ragazza, come riporta ansa salute, era stat ricoverata lo scorso 29 dicembre. Le sue condizioni si erano subito aggravate fino alla morte sopravvenuta ieri sera. La profilassi non è stata avviata dato che non si tratta di una forma di meningite riconducibile ad un virus e quindi non è contagiosa