Cantina Sociale Cerveteri, la giunta autorizza la costruzione in deroga

Autorizzato anche il cambio di destinazione d’uso, che passa da opificio a commerciale

Il 2020 sarà un anno di grande cambiamento per la Cantina Sociale di Cerveteri, come testimonia la delibera di giunta numero 178 del 27/12/2019.

Nel documento si legge della richiesta da parte del nuovo cdA della Cantina sociale, di un’autorizzazione a costruire in deroga allo strumento urbanistico generale per la ristrutturazione di un edificio già esistente, a cambiare parzialmente la destinazione d’uso e alla cessione di standard pubblici e ampliamento stradale, di aree per verde pubblico e per servizi pubblici.

Quello della Cantina Sociale è un dibattito aperto da più di un anno, ossia da quando il nuovo cdA, allora appena insediato, aveva proposto questo cambio di destinazione d’uso, che aveva scatenato le polemiche, soprattutto da parte dei consiglieri di opposizione De Angelis e Orsomando, che in quella occasione chiesero un accesso agli atti.

La giunta ora, con questa delibera, considerata l’utilità sociale dell’opera proposta da Cantina Sociale, autorizza il piano di restyling, con il conseguente parziale cambio di destinazione d’uso, che passa da Opificio D1 a Commerciale C1.

Il voto, arrivato all’unanimità dunque, è il primo passo per una nuova era della Cantina Sociale, nuova era che non sarà esente da polemiche, ma che comunque, ora è ufficialmente iniziata.

di Alessandro Ferri