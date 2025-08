Membro dell’equipaggio cade in acqua: recuperato a 500 mt dalla costa di Santa Marinella

Soccorso dalla Capitaneria di Porto, Vigili del fuoco. Sul posto anche i sommozzatori del gruppo Dolphin

Nel corso dell’odierno pomeriggio (ieri ndr) perveniva segnalazione da parte di un diportista che in navigazione dall’isola d’Elba a Ponza ci comunicava che nel corso dell’attivita’ di ripristino di una avaria dell’imbarcazione (via d’acqua da una presa a mare) si accorgeva che l’altro membro dell’equipaggio non si trovava più a bordo perchè caduto in acqua dall’unita a motore di circa 16 metri di lunghezza di colore bianca e blu.

Immediatamente la sala operativa della capitaneria di porto di Civitavecchia disponeva l’uscita della dipendente motovedetta CP 305 e del battello pneumatico GC B118 e del mezzo nautico del dipendente Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella il battello GC B120.

Si contattava, inoltre, la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma per richiedere un elicottero per la ricerca, che ci veniva prontamente assegnato al rientro da un precedente intervento. Contestualmente l’equipaggio della moto barca dei vigili del fuoco di stanza a Civitavecchia avendo sentito le comunicazioni di soccorso dava la propria disponibilità a partecipare all’attività e veniva prontamente impiegata nelle ricerche. Si contattavano, infine, i sommozzatori del gruppo DOLPHIN di Santa Marinella che assicuravano la loro partecipazione alle ricerche. Venivano pertanto fatti convergere nella zona di ricerche n. 5 mezzi nautici ed un mezzo aereo (elicottero).

Alle ore 18:00 circa a seguito di una segnalazione di una bagnante venivamo informati che a circa 500 metri a largo dello stabilimento Little Paradise c’era una persona a mare che si sbracciava e chiedeva aiuto e verso cui si stavano dirigendo con il pattino di salvataggio i due bagnini dello stabilimento sopracitato.

Immediatamente si facevano convergere in zona tutti i mezzi istituzionali impegnati nell’attività di soccorso e il naufrago, vigile ma esausto, veniva recuperato in discrete condizioni generali e il gommone della guardia costiera GC B120 lo trasportava velocemente al porticciolo turistico di santa Marinella per le successive eventuali cure mediche del caso. L’imbarcazione veniva fatta ricoverare presso il porto turistico di riva di traiano nel comune di Civitavecchia.

Si coglie l’occasione per raccomandare a tutti gli utenti del mare ed in particolare a coloro che vanno in barca un comportamento improntato ai più alti standard di sicurezza quali: perfetta efficienza dell’unità; possesso a bordo di tutte le dotazioni di sicurezza previste e loro utilizzo appropriato; impostazione di una navigazione il più possibile sicura al fine di salvaguardare in primis la propria vita ed incolumità fisica.