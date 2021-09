Maxi blitz della Polizia di Stato: sequestrati 30 kg di hashish –

Maxi blitz degli agenti del XIV distretto Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, che hanno sequestrato 30 kg di sostanza stupefacente e arrestato un 27enne romano di origini filippine nella giornata di ieri.

Da tempo i poliziotti erano sulle tracce del giovane, in particolare un’attenta e meticolosa attività info investigativa ha permesso loro di scoprire il deposito presso il quale il giovane custodiva e si riforniva di sostanza stupefacente e le modalità con le quali avveniva l’approvvigionamento. Azionando infatti, ad auto ferma ed in moto lo sbrinatore ed allacciando la cintura sul sedile vuoto , attraverso due pistoni idraulici si alzavano i sedili posteriori dell’auto sotto i quali veniva nascosta la sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato proprio mentre stava caricando sulla vettura alcuni pacchi prelevati precedentemente da una valigia posta su uno scaffale all’interno del box. Al momento dell’intervento il giovane aveva messo in macchina 6 etti e 12 kg di hashish. Altri 18 kg della stessa sostanza sono stati trovati all’interno della valigia. Al termine dell’operazione il giovane, O.M.K.M., è stato arrestato. La sostanza stupefacente , così come l’autovettura appositamente modificata per il trasporto di stupefacenti ed il telefono del ragazzo sono stai sottoposti a sequestro. Sotto la lente di ingrandimento degli agenti del V Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, il Quarticciolo dove i poliziotti hanno fermato per un controllo S.A. 38enne romano. Nonostante l’uomo abbia tentato di disfarsi di involucro gettandolo a terra, gli agenti hanno immediatamente recuperato le dosi per un peso complessivo di 12 gr di cocaina. Perquisito, il 38enne è stato trovato con 500 euro in contanti. Altri 1.450 euro insieme a 31,7 gr di cocaina sono stati sequestrati nella successiva perquisizione dell’abitazione.

Sono stati invece gli agenti del commissariato Appio Nuovo, diretto da Pamela De Giorgi, a intercettare lo scambio di una dose dietro il corrispettivo di denaro in via Lina Cavalieri a ridosso di un giardino pubblico. Altre 12 dosi di cocaina e 390 euro sono poi stati trovati indosso a S.A., 57enne romano. L’acquirente della sostanza stupefacente, sempre cocaina, al termine degli accertamenti è stato sanzionato amministrativamente mentre per il 57enne è scattato l’arresto.

Sono stati ancora gli agenti del commissariato Appio ad intercettare uno scambio di una busta tra B.R., 62emme romano e un uomo a bordo di un’autovettura in via Enna. Nel portaoggetti dello sportello anteriore sinistro della vettura sopposta a controllo dai poliziotti nella immediatezza del fatto gli stessi hanno trovato 50 gr di hashish. Pedinato dagli agenti B.R. è stato fermato successivamente. Nelle tasche dei suoi pantaloni gli investigatori hanno trovato 160 euro in contanti mentre nella successiva perquisizione dell’abitazione, fatta con un cane della Unità Cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, gli agenti hanno sequestrato due coltelli intrisi di hashish. Al termine dell’operazione di polizia giudiziaria B.R. è stato arrestato ed il conducente dell’auto, al quale era stata consegnata la busta, denunciato.

E’ stato invece fermato per un controllo in strada in via Daniele Manin dagli agenti del commissariato Viminale diretto da Mauro Baroni, A.K. 36enne algerino. Trovato in possesso di 28 gr di hashish, l’uomo è stato arrestato.

Capillari e costanti i servizi antidroga anche nel quartiere San Basilio dove gli agenti del IV Distretto diretto da Eugenio Ferraro in via Luigi Gigliotti hanno arrestato L.M.B. 31enne romeno dopo che lo stesso era stato visto dagli agenti cedere un involucro ad una persona prelevato da un condotto dell’acqua. All’interno della canalina i poliziotti hanno scoperto 250 euro in contanti e 11,9 gr di marijuana. Il 31enne, in attesa della del rito direttissimo è stato posto agli arresti domiciliari.

Nel corso dell’ordinario pattugliamento del territorio gli agenti del commissariato Porta Maggiore diretto da Irene Di Emidio hanno proceduto ad un controllo in strada di T.I., cittadino del Mali 31enne. Hanno così scoperto che a suo carico c’era un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma, per il reato di spaccio. T.I., messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, dovrà scontare la pena di 1 anni 10 mesi e 24 giorni.