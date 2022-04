Mascherine al chiuso, ecco dove sicuramente resteranno a maggio

Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri dà qualche anticipazione sul decreto del Governo sull’abolizione delle restrizioni da maggio

Se per molti maggio poteva sembrare, dopo due anni, il ritorno alla normalità, questo non sarà possibile. Non almeno nella concezione che molti hanno di normalità: ossia via tutte le restrizioni, mascherine e green pass inclusi.

Mentre molti Paesi hanno già riaperto da tempo abolendo la carta verde e le mascherine all’aperto e al chiuso, in Italia non sarà così. Ad anticipare quello che sarà il decreto del Governo per l’abolizione delle restrizioni a partire da maggio, è stato il sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri.

Come riportato da altri quotidiani nazionali, il sottosegretario avrebbe spiegato che le mascherine sicuramente saranno eliminate “in molte circostanze” ma serviranno ancora in alcuni luoghi. “Serve ancora massima prudenza, ma dobbiamo abbandonare le mascherine, che continueremo a tenere sui mezzi di trasporto pubblico, in determinate situazioni, in determinati uffici. Poi le toglieremo anche lì, ma abituiamoci a tenerle in tasca in caso di assembramento”.

Quindi le mascherine potrebbero rimanere al cinema, al teatro, nei palazzetti al chiuso, oltre che negli uffici pubblici e nei supermercati.

Altro nodo da sciogliere sarà quello legato al green pass che dovrebbe praticamente sparire.

Stando a quanto riportato dai nazionali, il certificato verde non servirà più per:

l’accesso ai luoghi di lavoro

bar e ristoranti anche al chiuso

mense e catering continuativo

cinema e teatri al chiuso

eventi sportivi

università

centri benessere

attività sportive al chiuso e spogliatoi

convegni e congressi

corsi di formazione

centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso

concorsi pubblici

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

colloqui visivi in presenza con i detenuti negli istituti penitenziari

feste al chiuso e discoteche

mezzi di trasporto

Rimane invece l’obbligo vaccinale e di Green pass sul lavoro per alcune categorie:

esercenti le professioni sanitarie

lavoratori degli ospedali e delle Rsa

visitatori in Rsa, hospice e reparti di degenza degli ospedali

Le decisioni, da parte del Governo, dovrebbero essere prese nelle prossime ore. Tra oggi e domani è prevista la cabina di regia e il successivo Consiglio dei ministri per una decisione definitiva.