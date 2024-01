Marina di Cerveteri, una fiaccolata per la sicurezza e la legalità

Non si fermano i furti e gli scippi in tutto il territorio

Cresce l’allarme su tutto il territorio per il perpetrarsi di furti e scippi. L’ennesimo episodio si è verificato qualche giorno fa in via Cuma: una donna è stata scippata da due persone a bordo di uno scooter. Magro il bottino, qualche decina di euro, ma tanto spavento per la malcapitata che ha sporto regolare denuncia ai carabinieri. Pochi giorni prima una dottoressa era stata vittima di uno scippo nei pressi della propria abitazione.

E non si ferma nemmeno l’ondata dei furti nelle abitazioni ed esercizi commerciali a Cerveteri, come nella vicina Ladispoli. Una situazione pesante che ha indotto, lo scorso 14 gennaio, il gruppo del controllo del vicinato a convocare un incontro proprio in seguito alla “fiammata” di furti sul territorio (https://baraondanews.it/marina-di-cerveteri-svolto-lincontro-del-controllo-del-vicinato/). Ora anche il comitato spontaneo “cittadini Cerenova e Campo di Mare” decide di far sentire la propria voce ed ha organizzato una fiaccolata della sicurezza e legalità a tutela dei cittadini.

La manifestazione si terrà il 27 gennaio a partire dalle ore 17.30 e partirà da via Renato Pastore.