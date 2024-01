Marina di Cerveteri, il 10 e l’11 febbraio torna il Carnevale

Due date per il Carnevale di Cerveteri, il 10 e 11 febbraio. Teatro della sfilata, come lo scorso anno, è Cerenova, da dove partiranno maschere e carri. Gli organizzatori stanno allestendo un bel carnevale, vivace e molto avvolgente. E’ per merito della Pro Loco di Due Casette che questa iniziativa apprezzata nel 2023 si ripeterà. L’idea era nata dal consigliere comunale Gianluca Paolacci che anche per questa edizione ha voluto che si realizzasse un evento per famiglie e bambini. I carri sono in allestimento presso le campagne di Cerveteri e per quanto riguarda i temi non ci sono ancora indicazioni rimaste in serbo. Si sa solo che sarà un carnevale ricco di maschere, musica e divertimento con Cerenova che potrà vivere due giornate di festa.