Marina di Cerveteri, dal 5 al 8 Settembre il primo torneo di padel FITP OPEN COSTA DEL TIRRENO –

Marina di Cerveteri, dal 5 al 8 Settembre il primo torneo di padel FITP OPEN COSTA DEL TIRRENO

A Marina di Cerveteri dal 5 al 8 Settembre il primo torneo di padel FITP OPEN COSTA DEL TIRRENO!

Il torneo, prenderà avvio all’inizio della settimana con le fasi eliminatorie, ed entrerà nel vivo nelle fasi finali di sabato e domenica giorno nel quale, a conclusione di tutta la competizione, si svolgeranno le finali di tutte le categorie in gara.

La data è ufficiale, la prima settimana di settembre presso il Cerenova Padel Club di Marina di Cerveteri, si svolgerà il primo torneo Open FITP di Padel del territorio cerite.

Come è noto il Padel ormai non è più solo una moda, come affermava qualcuno dopo il periodo della pandemia da Covid, ma è diventata una solida realtà sportiva, tanto da essere riconosciuta a tutti gli effetti dalla Federazione Italiana Tennis (FIT) che dal 2022 ha modificato la propria denominazione divenendo Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP).

Appena un mese fa, presso il circolo Premier Padel Club di Latina, il Cerenova Padel Club conquistava la fantastica promozione in Serie C, a coronamento del percorso dunque, c’è stata l’organizzazione di questo importantissimo torneo Open che vedrà la partecipazione di giocatori provenienti da tutte le parti della regione pronti a sfidarsi per guadagnare punti per il ranking nazionale e conquistare il montepremi.

Oltre alla categoria “Open” nella quale ci saranno 1500€ in palio e potranno partecipare prime e seconde fasce Fitp, l’organizzazione ha creato anche un torneo limitato e riservato alle categorie terza e quarta fascia dove i giocatori di queste categorie ristrette potranno partecipare con l’obiettivo concreto di vincere la competizione. Tutte le competizioni inoltre sono aperte sia alla categoria maschile che femminile.

«Siamo convinti con i miei soci che questo evento – commenta Matteo Di Berardino, co-ideatore, istruttore e giocatore 2^ fascia FITP – possa dare lustro e visibilità alla nostra città e ripaghi l’intero movimento padellistico del nostro territorio di tutti gli sforzi messi in campo per far crescere il padel e gli sport di racchetta nella nostra città. Non sarà l’evento del nostro circolo, ma sarà la settimana di tutti gli appassionati, giocatori amatoriali e agonisti del nostro settore. Non vediamo l’ora!».