Marina di Cerveteri, attivato un gruppo d’ascolto dopo l’episodio in stazione

Il primo incontro si terrà il 18 aprile presso la Farmacia Comunale n.6

CERVETERI – Con un comunicato pubblicato sui propri canali social, la sindaca Elena Gubetti ha informato i cittadini dell’attivazione di un gruppo d’ascolto rivolto a famiglie e ragazzi, a seguito del grave episodio avvenuto il 17 aprile presso la stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri.

Il primo incontro è previsto per venerdì 18 aprile alle ore 16:30 presso la Farmacia Comunale n.6, in via Fontana Morella 84. Saranno presenti professionisti specializzati nell’ascolto e nel supporto psicologico, con l’obiettivo di aiutare i partecipanti ad affrontare lo shock causato dall’accaduto.

La sindaca ha inoltre comunicato che, in base alle necessità, potranno essere organizzati ulteriori incontri, sempre gratuiti e aperti a tutti, in un clima riservato e rispettoso.

Per informazioni è possibile contattare il numero 366 2274651 oppure recarsi presso una delle Farmacie comunali del territorio.