I genitori degli alunni che frequentano la scuola si appellano alle istituzioni

“IC Marina di Cerveteri: davanti scuola escrementi e cicche, si faccia qualcosa” –

Devono fare lo slalom tra gli escrementi e rifiuti vari per evitare di portare fin dentro la classe, prima, e a casa poi, la sporcizia. Protagonisti sono i piccoli alunni dell’istituto comprensivo di Marina di Cerveteri. Quelli che entrano ed escono dall’ingresso in via casale.

A denunciare la situazione di degrado sono i genitori che ogni mattina accompagnano i figli a scuola.

“Tutto l’anno a scuola tra gli escrementi e con i carrellini per diversamente abili e ruote degli zaini che fanno lo slalom per non portare dentro la sporcizia”, hanno tuonato.

Tanto che spesso e volentieri sono proprio i genitori e il personale Ata a cospargere segatura e cartoni di fortuna sulle aree sporche per agevolare il passaggio dei bambini.

“Nell’area – hanno aggiunto i genitori – non sono presenti nemmeno i cestini per le deiezioni che magari potrebbero risolvere in parte il problema”.

Assenti anche gli agenti della municipale che potrebbero meglio vigilare sull’area. Da qui l’appello dei genitori: “Si intervenga presto per risolvere questa situazione di degrado”.