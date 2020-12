Share Pin 0 Condivisioni

Marietta Tidei: “Bene l’assoluzione della Raggi. Ora il PD scelga Calenda”

“L’assoluzione di Virginia Raggi è una buona notizia: lo è perché spunta le armi ai giustizialisti che utilizzano le vicende giudiziarie come clava politica e perchè questa assoluzione rimette al centro la politica, le persone, #Roma.La Raggi si potrà ricandidare raccontando ciò che ha fatto e ciò che non è riuscita a fare in una campagna elettorale senza ombre giudiziarie.

Poi c’è il centrosinistra: finalmente questa assoluzione cancella ogni alibi, ogni posizione attendista. Se il Pd vuole fare un’alleanza con i 5 Stelle per replicare nella Capitale lo schema politico nazionale dovrà sostenere Virginia Raggi, non ci sono altre soluzioni, giri di parole, giravolte politiche.

Se invece il Pd considera l’esperienza pentastellata come una delle peggiori degli ultimi vent’anni allora non può più aspettare e sostenere quello che Italia Viva sta chiedendo da mesi: scelga di dare una mano a Carlo Calenda, mettiamo in campo una squadra di persone preparate a sostegno di quella candidatura, apriamo un cantiere per il programma confrontandoci con le professionalità, le esperienze civiche, le associazioni di categoria, le realtà imprenditoriali romane.Scriviamo una stagione nuova per Roma e chiudiamo la terribile esperienze di questi ultimi anni.Non servono sentenze giudiziarie per giustificare incapacità politiche.Roma merita il meglio, non ci sono più alibi”.

Così il consigliere regionale di Italia Viva, Marietta Tidei