La consigliera regionale: ”Ci sono moltissime discipline sportive a rischio zero o bassissimo”

Marietta Tidei: ”Autorizziamo attività sportive per tutti”

“La pesca sportiva, ma anche l’equitazione, la ginnastica artistica, il nuoto e l’atletica intesa come corsa, la vela e tanti altri sport fanno bene alla salute e liberano la mente” ha detto in una nota la consigliera della Regione Lazio Marietta Tidei.

“Nel rapporto-vademecum ‘Lo sport riparte in sicurezza’, elaborato dal Politecnico di Torino sulle 387 discipline sportive, ci sono moltissime attività a rischio zero o bassissimo. Sono quelle individuali. Il Governo le autorizzi per tutti il prima possibile”.