“Perché quello che gettiamo nel mare, ritorna indietro”

Marevivo: “Prendiamoci cura delle nostre spiagge” –

Continuano i clean up di Marevivo a Torre Flavia: “abbiamo raccolto 8,5 kg di plastica – dichiarano gli organizzatori -, di cui 450 gr di bastoncini di cotton fioc, e 105 kg di indifferenziato. Un impegno che si ripeterà in questi mesi perché è proprio in questo periodo invernale che il mare, attraverso le mareggiate, restituisce ciò che vi giunge dai fiumi e dai torrenti.”

In questa area protetta, gestita dalla Città Metropolitana di Roma, l’impatto dei rifiuti spiaggiati è particolarmente pericoloso: “plastica e microplastiche – continuano gli addetti -, ma anche attrezzi da pesca abbandonati, mettono in pericolo gli uccelli che la abitano. Da evitare in modo particolare qui, ma su tutte le spiagge, le pulizie meccaniche che oltre a distruggere le piante pioniere e i nidi delle specie protette, rendono la spiaggia più vulnerabile all’erosione: un danno gravissimo all’ecosistema spiaggia oltre che un danno economico per la collettività.”