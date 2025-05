La richiesta arriva da un consigliere comunale della cittadina della Calabria

Il consigliere comunale di Vibo Valentia, Anthony Lo Bianco, ha proposto di intitolare una strada della città a Marco Vannini, il giovane di Cerveteri tragicamente scomparso il 18 maggio 2015 all’età di soli 20 anni. Una morte che ha lasciato un segno profondo nella coscienza di tutta Italia. Così il consigliere della cittadina calabrese, a 10 anni dalla scomparsa del ragazzo, ha formalizzato una richiesta ufficiale.

“Ho proposto questa iniziativa per non dimenticare Marco, un ragazzo pieno di sogni, spezzato da un colpo di silenzio che ha fatto più male di tutto”, ha dichiarato Lo Bianco. Vibo Valentia, dunque, potrebbe diventare la prima città in Italia ad avere una via dedicata a Marco.

L’iter burocratico potrebbe richiedere tempo, ma l’obiettivo è quello di completarlo entro il 2025. “La memoria è un dovere e la giustizia si onora anche così”, ha aggiunto il consigliere.